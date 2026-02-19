Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con el historiador hispanobritánico y director del real Instituto Elcano Charles Powell para analizar la figura de Juan Carlos I y su desempeño diplomático a lo largo de su reinado, llega el turno este sábado en 'Un café en las alturas' para Manuela Carmena, alcaldesa de la capital de 2015 a 2019. De perfil progresista, fue antes abogada laboralista -trabajó en el despacho que sufrió la trágica matanza de Atocha en 1977- y destacó durante años como activista contra el franquismo.

Referente de la izquierda, la también fundadora de Más Madrid rememorará en la entrevista cómo vivió su infancia en Madrid durante la dictadura, analizará qué significó el 15-M en vísperas de su 15 aniversario, y valorará su relación con los fundadores de Podemos y, en especial, con Íñigo Errejón, con quien formó tándem en Más Madrid, en 2019, tras abandonar este la formación que lideraba Pablo Iglesias.

El auge de la extrema derecha, la fragmentación de la izquierda, las conversaciones actuales para una Alianza de las Izquierdas y el feminismo son algunos de los asuntos que se abordarán en esta conversación con Manuel Carmena.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al historiador hispanobritánico Charles Powell, en la que reflexionó sobre el legado del rey emérito al calor de su nuevo libro El rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España. Powell aseguró que don Juan Carlos "ha sido sin duda el mejor embajador de España por su capacidad de representar al país".

El historiador que, en busca de información, ha visitado dos veces al monarca en Abu Dabi, ve al rey emérito "enfadado con la vida y el mundo". "Tiene la sensación de que no se le ha hecho justicia y tiene una enorme añoranza a España; quiere volver a vivir aquí cuanto antes; tiene la sensación de que el pueblo español no ha reconocido su enorme contribución a los cambios que han ocurrido en España durante este medio siglo", apuntó.

El historiador ve compatible que, siendo aún príncipe, don Juan Carlos aunase "convicción democrática" e "instinto de supervivencia", pues comprendió que la monarquía, sin democracia, no habría tenido recorrido. El historiador repasó la labor "discreta e incluso secreta de contactos personales con embajadores extranjeros" que don Juan Carlos tejió incluso antes de extinguirse el franquismo y evaluó su legado diplomático. "En el ámbito económico ha ayudado a muchas empresas a obtener contratos y a penetrar en mercados que hasta entonces eran desconocidos", a la vez que subrayó, en el ámbito de la diplomacia pública, hitos como los Juegos Olímpicos de 1992, la Expo de Sevilla y el impulso a las cumbres iberoamericanas.