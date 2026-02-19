Maldini lo tiene claro: "Marc Pubill es el central español más en forma del momento"

El empate 3-3 entre el Club Brugge y el Atlético de Madrid dejó un partido con muchas fases de desorden y un Atlético lleno de dudas defensivas. En su valoración global, Maldini fue claro sobre la justicia del resultado: "El propio Cholo Simeone ha reconocido que el empate es el resultado más justo y yo estoy de acuerdo realmente".

Además, destacó el peligro del rival: "Es un equipo muy ofensivo, muy joven, muy descarado y muy bonito de ver", avisando de que la eliminatoria sigue siendo compleja para los rojiblancos.

Sin embargo, el análisis del comentarista no se centró en el resultado, sino en una actuación individual que, para él, marcó la diferencia: la de Marc Pubill. El periodista no dejó lugar a dudas: "Marc Pubill ha hecho un partidazo. Ha sostenido al equipo y ha hecho un partido fantástico. Con balón, sin balón, en el cruce. Me ha encantado".

Maldini quiso separar claramente el rendimiento individual del resultado colectivo: "Ya sé que le han hecho tres goles al equipo, pero tú puedes hacer un gran partido como central incluso si tu equipo recibe tres goles. Sin él a este nivel, el Atlético de Madrid hoy pierde el partido, no tengáis ninguna duda".

Más allá del análisis en vídeo, el periodista reforzó su mensaje en la red social X (antes Twitter), que no dejó lugar a interpretaciones: "Si Pubill no es el central español más en forma del momento pega en el palo".

Además, Maldini hizo un llamamiento para que el futbolista vaya a la selección española, ya que considera que su rendimiento actual lo sitúa por encima de otros jugadores y se ha ganado un hueco en 'La Roja'.

Aunque muchos seguidores le daban la razón, otros comentaron que no están de acuerdo con sus palabras: "No comparto tu opinión, hay muchos centrales españoles en mejor forma y nivel", "Pues el más en forma se comió 3 goles" o "No me quiero imaginar cuando no esté en forma cuántos goles se le colarán", entre otros.