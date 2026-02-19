Los madrileños compran una de cada dos viviendas de Galicia vendidas a residentes de otras comunidades

La inmensa mayoría de los informes que se han ido publicando sobre las tendencias del mercado inmobiliario para este año apuntan a más de lo mismo. Que las ventas seguirán al alza y los precios pisarán otra vez el acelerador. En uno de los más recientes, el equipo de Análisis y Mercados de Bankinter prevé un encarecimiento por encima del 7%, "condicionado sobre todo por una clara falta de oferta". "El alquiler ha dejado de ser una opción viable para la demanda natural, con tasas de esfuerzo superiores al 50% —señalan, en referencia a lo que el pago del arrendamiento se lleva de los ingresos mensuales de un hogar—. Y los extranjeros suponen un fuerte factor disruptor, con capacidad de pago que supera en un 80% la del comprador doméstico".

¿Dónde se esperan las subidas más acusadas? En la costa mediterránea, las islas y, por supuesto, grandes ciudades. El desequilibrio entre la cantidad de inmuebles disponibles y los interesados en adquirir uno se nota especialmente en las principales urbes, donde se unen el furor de las viviendas turísticas con la mayor concentración de la población. El metro cuadrado en el caso de Galicia ronda los 1.517 euros, mientras en A Coruña alcanza ya los 2.486 euros, 2.165 euros en Santiago y 2.064 euros en Vigo. Un coste inasumible para la gran parte de los posibles compradores que está desplazando parte de la oferta a otros concellos del entorno y, en general, de menor tamaño.

En los alrededores

En toda la comunidad se comercializaron 22.084 pisos y casas entre enero y septiembre de 2025, según el último balance publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las operaciones crecieron el 8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Vigo salta a A Coruña y encabeza las ventas: 2.108, casi un 16% más. En la suelo herculino mermaron el 8,4% (2.011); el 15,9% aumentaron en Ourense (1.033); cerca del 18% en Lugo (1.030); el 10,4% en Ferrol (968); en Santiago de Compostela cayeron el 7% (542); y en Pontevedra retrocedieron el 8,5% (538). Las siete ciudades sumaron 8.230 transacciones tras un avance anual del 5,2%. En el resto de la comunidad, las viviendas comercializadas ascendieron a 13.854, lo que supone un repunte de prácticamente el doble, el 9,8%.

Concellos con más venta de viviendas en 2025 / Hugo Barreiro

Narón es un caso claro de optar por un municipio aledaño a la ciudad para esquivar los altos precios. El metro cuadrado cotiza a 987,4 euros frente a los 1.008 de Ferrol y acumula un rebote del 13% en las ventas (459 viviendas). Como en Ames, donde el precio se sitúa en 1.759 euros (2.251 euros en Santiago) y las transacciones engordaron el 19,7% (297). En Redondela se da uno de los mayores incrementos en la comercialización de inmuebles (156, un 45,8% más) y tiene el metro cuadrado hasta 700 euros más barato que en el vecino Vigo (1.351 euros). En la retahíla de concellos de menor tamaño con un mercado muy dinámico destacan Viveiro, un 40% de alza (280 viviendas); Ribeira, alrededor del 30% (276); Boiro, con un 27% de subida (209); 17% en Ponteareas (173); 53% en Salvaterra de Miño (164); 65% en Barreiros (155); y 165% en A Cañiza (154).

Demanda de foráneos

La otra pata de la demanda que aguanta por fuerza es la de los foráneos. El 11% de las compras se concentra en residentes en otras partes de España. En los nueve primeros de meses de 2025 aglutinaron 2.441 viviendas, a una media de 9 al día. De seguir a esa velocidad, llegarán a las 3.300 al cierre del ejercicio. Los asentados en Madrid están en cabeza con 1.078 transacciones, un 1% más que entre enero y septiembre de 2024. A continuación figuran los residentes en Cataluña, con 292 (16,3% de alza); los de Castilla y León, que se hiceron con 166 (12,2% más); Baleares, con 152 (una subida del 40,7%); Andalucía, con 142 (2,1%); Canarias, con 132 viviendas (36,1%); y País Vasco, con 104 (-1,9%).

El valor de las transacciones inmobiliarias de los tres primeros trimestres del pasado 2025 en Galicia alcanzaron los 3.171 millones de euros, un 17% más que en el mismo periodo de 2024. De media, cada venta rozó los 147.600 euros.