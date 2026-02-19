Madrid acoge el primer encuentro de Viticultores Independientes en Rioja con 38 bodegas de 18 pueblos

Madrid será escenario el próximo 2 de marzo del primer encuentro de los Viticultores Independientes en Rioja (VIR), una iniciativa que agrupa a 38 bodegas con un enfoque común: defender el vino como expresión directa del viñedo y del territorio. La cita se celebrará en Espacio Jorge Juan (C/ Jorge Juan, 137) y reunirá a proyectos procedentes de 18 pueblos distintos del Valle del Ebro. Según la organización, el objetivo es visibilizar una Rioja construida desde el viñedo, desde los pueblos y desde el trabajo diario de quienes cultivan y elaboran el vino.

Proyectos de pequeña escala y arraigo local

Las bodegas integradas en VIR comparten rasgos comunes: son proyectos de dimensión diversa, con identidad propia, cuyos propietarios están directamente implicados en el cuidado del viñedo y en la elaboración. La agrupación combina iniciativas consolidadas con otras emergentes, reflejando la diversidad del tejido vitivinícola riojano.

Con esta primera convocatoria en Madrid, VIR abre un espacio que nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como punto de encuentro para profesionales del sector y consumidores interesados en profundizar en el origen de los vinos de Rioja.

El programa se dividirá en dos tramos horarios:

Jornada exclusiva para profesionales (10:00-12:00 horas): dirigida a sumilleres, distribuidores, profesionales de la hostelería, prensa y prescriptores, con acceso mediante acreditación.

dirigida a sumilleres, distribuidores, profesionales de la hostelería, prensa y prescriptores, con acceso mediante acreditación. Jornada abierta al público (12:00-20:00 horas): destinada a consumidores interesados en conocer los proyectos participantes. La entrada tiene un precio de 75 euros y debe adquirirse previamente a través de la web de Mutick.

Una red de viticultores con mirada común

Forman parte de VIR las siguientes bodegas: Abeica, Abel Mendoza, Alegre & Valgañón, Álvaro Loza, Altún, Anza, Área Pequeña, Arizcuren, Artuke, Víctor Asuejo, Bárbara Palacios, Betolaza, Carlos Mazo, Cupani, Dani Resa, Eguiluz, El Mozo, Elena Corzana, Exopto, Familia Quintana, Gil Berzal, GR99, Gross, Jade, Jesús Mendoza, Las Orcas, MacRobert & Canals, Miguel Merino, Moraza, Olivier Rivière, Oxer, Alonso & Pedrajo, Sierra de Toloño, Sínodo, Temerario, Tierra Valcuerna, Vignerons de la Sonsierra y Viña Ane.

VIR (Viticultores en Rioja) agrupa a 38 bodegas que comparten la defensa del vino entendido desde el viñedo, el territorio y la implicación directa del viticultor. La iniciativa busca reforzar la visibilidad de proyectos de pequeña escala y generar un espacio de encuentro estable en torno a la identidad y diversidad de Rioja.