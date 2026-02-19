La Justicia confirma la condena al homicida de tres hermanos en Morata de Tajuña

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena a Dilawar Hussain por el homicidio de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña tras descartar que el jurado popular incurriera en error al no apreciar una atenuante de confesión.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa del acusado contra la sentencia que le condenó a 36 años de cárcel por la muerte, en diciembre de 2023, de los hermanos Amelia, Ángeles y Pepe, naturales de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), con la atenuante de alteración psíquica. La sentencia de la Audiencia Provincial consideró probado, como ahora se corrobora, que los mató a golpes porque le debían dinero y les consideraba culpables de su situación en aquel momento, y que dos días después acudió de nuevo a su casa para quemar los cuerpos.

La defensa sostuvo durante el juicio que se debían apreciar también las atenuantes de confesión y de arrebato u obcecación, y una vez dictada sentencia por la Audiencia Provincial de Madrid recurrió ante el TSJM alegando que el jurado popular incurrió en un error que no fue corregido por el magistrado presidente, de forma que la única solución sería la celebración de un nuevo juicio con un jurado distinto. De manera subsidiaria el letrado de Dilawar solicitó que se apreciara la atenuante de confesión, ya que ve claro que el acusado se entregó en al Guardia Civil antes de que supiera que le investigaban. Esto podría reducir la condena de los 12 años actuales por cada homicidio a entre 5 y 10. Ahora los magistrados del alto tribunal madrileño, presididos por el presidente del órgano judicial, Celso Rodríguez, rechazan en su sentencia esta idea argumentando que "el razonamiento reflejado en el veredicto y validado en la sentencia no adolece de arbitrariedad" y es acorde a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, subrayan los magistrados que el acusado "tenía interiorizado que el procedimiento se dirigía contra él" antes de acudir al cuartel a entregarse, dejando clara su "preocupación por el curso de la investigación que tan directamente le afectaba" y que le atemorizaba. "La entrega a la Guardia Civil no supuso una colaboración importante para facilitar la acción de la Justicia, ni mucho menos un salto cualitativo novedoso en el curso de la investigación", dice la sentencia, que remata: "Su confesión, por lo tanto, no supuso ningún vuelco admisible como atenuante".

Sobre la decisión del magistrado presidente del jurado de validar las contestaciones que dio el jurado en este sentido, que para la defensa son contradictorias y por tanto erróneas, los jueces del TSJM afirman que la lectura de la sentencia lleva "con absoluta facilidad" a entender que no hubo "irregularidades, contradicciones incoherencias u omisiones". Esta sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, recuerda el fallo.

Dilawar Hussain tiene abierto otro procedimiento, que ya está en la recta final de la fase de instrucción, acusado de matar a su compañero de celda en la cárcel en la que ingresó tras ser arrestado por los crímenes de Morata de Tajuña.