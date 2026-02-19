ENCUENTRO
Ayuso recibe al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma en Madrid y reafirma su apoyo a Venezuela
Ledezma subrayó que la defensa constante de los valores democráticos por parte del Gobierno regional ha supuesto un importante respaldo moral para quienes continúan comprometidos con la reconstrucción de Venezuela
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este jueves al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Durante el encuentro institucional, el dirigente venezolano expresó su respeto y gratitud por el firme compromiso del Ejecutivo autonómico con la libertad y la causa democrática de Venezuela.
Madrid, "refugio y esperanza" para los venezolanos en el exilio
Antonio Ledezma destacó que, bajo el liderazgo de Ayuso, la Comunidad de Madrid se ha consolidado como un "refugio y esperanza" para miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país. El exalcalde subrayó que la defensa constante de los valores democráticos por parte del Gobierno regional ha supuesto un importante respaldo moral para quienes continúan comprometidos con la reconstrucción de Venezuela.
Asimismo, resaltó la cercanía institucional y la firme posición de la presidenta madrileña en favor de la libertad, señalando que su apoyo ha sido un aliento para millones de ciudadanos venezolanos.
El León de Caracas, símbolo de reconocimiento y gratitud
Como gesto de agradecimiento, Ledezma entregó a la presidenta una escultura del León de Caracas, uno de los símbolos históricos más representativos de la capital venezolana desde su fundación en 1567. Este obsequio representa el reconocimiento al respaldo institucional ofrecido desde Madrid.
El encuentro refuerza el papel de Madrid como uno de los principales puntos de acogida de la comunidad venezolana en Europa. Además, pone de manifiesto el compromiso de la Comunidad de Madrid con la defensa de la libertad, los derechos humanos y los principios democráticos, fortaleciendo los vínculos institucionales con quienes trabajan por el futuro de Venezuela.
