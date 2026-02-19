El impacto económico de la huelga de médicos asciende a 2,3 millones esta semana en Madrid

El impacto económico de las tres primeras jornadas de la huelga de médicos de las cinco previstas esta semana contra el estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad asciende a 2,3 millones de euros en la Comunidad de Madrid, según datos aportados por la Consejería de Sanidad.

Del lunes 16 al miércoles 18 de febrero, se han suspendido 24.216 consultas externas, 1.405 cirugías y 3.025 pruebas diagnósticas en los hospitales, mientras que en atención primaria se han cancelado 8.713 citas, por los paros convocados por el sindicato médico Amyts para reivindicar un estatuto propio que regule sus condiciones laborales de manera específica.

Hasta ahora, las nueve jornadas de huelga de médicos contra el estatuto marco, promovidas a finales de 2025 y principios de 2026, han tenido un impacto económico de 7,4 millones de euros en la Comunidad de Madrid, han indicado desde el Departamento que dirige Fátima Matute.

Los paros, convocados del 9 al 12 de diciembre, el 14 y el 15 de enero, y del 16 al 18 de febrero, han supuesto la suspensión de 87.216 consultas externas, 4.205 cirugías y 9.725 pruebas diagnósticas en los hospitales.

Esta huelga nacional tiene un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio.

Esta semana la huelga contra el estatuto marco, acordado entre el Ministerio de Sanidad y el resto de sindicatos del ámbito de negociación (SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF) se prolongará desde este lunes 16 hasta el viernes 20 de febrero.

Tras una semana de movilizaciones durante los días de paro en distintos centros, este viernes habrá una concentración en el Hospital Clínico San Carlos.

Los convocantes son la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega), tras encallar su negociación con el Ministerio de Sanidad.

Entre las reivindicaciones planteadas a nivel nacional figuran, además de la jornada laboral, una clasificación profesional acorde a la preparación y responsabilidad médica; una interlocución directa de los representantes del colectivo con las administraciones para abordar sus condiciones laborales; y el respeto a la conciliación familiar.