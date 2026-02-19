HOMENAJE
Hortaleza dará el nombre de Héctor Alterio a un parque del distrito
El PSOE ha impulsado esta iniciativa en homenaje al actor, fallecido en diciembre a los 96 años, por su relevancia artística y su estrecha relación personal y vecinal con el distrito madrileño
EFE
El pleno de la Junta Municipal de Hortaleza ha aprobado este jueves la propuesta del PSOE para dar el nombre del actor argentino Héctor Alterio a un parque del distrito, por su larga trayectoria profesional de más de seis décadas y su vinculación con esta zona de la ciudad de Madrid.
El PSOE ha impulsado esta iniciativa en homenaje al actor, fallecido en diciembre a los 96 años, por su relevancia artística, y su estrecha relación personal y vecinal con el distrito de Hortaleza, donde residió durante décadas y desarrolló su vida cotidiana, formando parte del tejido social y cultural del barrio.
La iniciativa para denominar "Parque Héctor Alterio" a una zona verde del distrito ha contado con el apoyo del PSOE, Más Madrid y PP, y el rechazo de Vox.
El edil del PSOE Jorge Donaire ha destacado que, gracias a este acuerdo, Hortaleza rinde "un homenaje permanente" a una figura imprescindible del cine, teatro y la televisión, y este nuevo parque será un lugar de "memoria colectiva, encuentro y transmisión cultural" para el vecindario.
Y ha criticado el rechazo de Vox a la propuesta por la presencia del actor en iniciativas ideológicas de izquierda cuando, a su juicio, la cultura y el reconocimiento "deben estar por encima de la confrontación política".
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- ¿Por qué se llama 'Los Pocholos' al grupo del que formaban parte los diputados del PP que han dimitido en Madrid?
- La Comunidad de Madrid destina 5,8 millones a la remodelación de la Avenida de España en Tres Cantos
- A la venta el piso más caro jamás anunciado en Madrid: 20,9 millones por 1.008 m² junto al Retiro
- Quién es Pablo Posse, el ingeniero aeroespacial que dimite como diputado del PP en la Asamblea de Madrid
- ¿Quién es Antonio Castillo Algarra, el mentor del grupo de 'Los Pocholos' cuya dimisión ha abierto una crisis en el Gobierno madrileño?
- EMT Madrid anuncia la emisión de nuevos billetes: integran dos de los modos de transportes más utilizados de la ciudad
- Este es el museo madrileño que figura en la lista de imprescindibles de 'The New York Times': escondido en uno de los rincones con más encanto de la capital