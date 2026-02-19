Hortaleza dará el nombre de Héctor Alterio a un parque del distrito

El pleno de la Junta Municipal de Hortaleza ha aprobado este jueves la propuesta del PSOE para dar el nombre del actor argentino Héctor Alterio a un parque del distrito, por su larga trayectoria profesional de más de seis décadas y su vinculación con esta zona de la ciudad de Madrid.

El PSOE ha impulsado esta iniciativa en homenaje al actor, fallecido en diciembre a los 96 años, por su relevancia artística, y su estrecha relación personal y vecinal con el distrito de Hortaleza, donde residió durante décadas y desarrolló su vida cotidiana, formando parte del tejido social y cultural del barrio.

La iniciativa para denominar "Parque Héctor Alterio" a una zona verde del distrito ha contado con el apoyo del PSOE, Más Madrid y PP, y el rechazo de Vox.

El edil del PSOE Jorge Donaire ha destacado que, gracias a este acuerdo, Hortaleza rinde "un homenaje permanente" a una figura imprescindible del cine, teatro y la televisión, y este nuevo parque será un lugar de "memoria colectiva, encuentro y transmisión cultural" para el vecindario.

Y ha criticado el rechazo de Vox a la propuesta por la presencia del actor en iniciativas ideológicas de izquierda cuando, a su juicio, la cultura y el reconocimiento "deben estar por encima de la confrontación política".