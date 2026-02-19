Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Director de la Policía MunicipalAntonio Domingo AyusoCentral de AlmarazLlamadas al 112Nacimientos en MadridSubida del alquilerErmita de San Antonio AbadDesahucio VillalbaBorrasca Pedro
instagramlinkedin

HOMENAJE

Hortaleza dará el nombre de Héctor Alterio a un parque del distrito

El PSOE ha impulsado esta iniciativa en homenaje al actor, fallecido en diciembre a los 96 años, por su relevancia artística y su estrecha relación personal y vecinal con el distrito madrileño

Héctor Alterio.

Héctor Alterio. / EP

EFE

Madrid

El pleno de la Junta Municipal de Hortaleza ha aprobado este jueves la propuesta del PSOE para dar el nombre del actor argentino Héctor Alterio a un parque del distrito, por su larga trayectoria profesional de más de seis décadas y su vinculación con esta zona de la ciudad de Madrid.

El PSOE ha impulsado esta iniciativa en homenaje al actor, fallecido en diciembre a los 96 años, por su relevancia artística, y su estrecha relación personal y vecinal con el distrito de Hortaleza, donde residió durante décadas y desarrolló su vida cotidiana, formando parte del tejido social y cultural del barrio.

La iniciativa para denominar "Parque Héctor Alterio" a una zona verde del distrito ha contado con el apoyo del PSOE, Más Madrid y PP, y el rechazo de Vox.

El edil del PSOE Jorge Donaire ha destacado que, gracias a este acuerdo, Hortaleza rinde "un homenaje permanente" a una figura imprescindible del cine, teatro y la televisión, y este nuevo parque será un lugar de "memoria colectiva, encuentro y transmisión cultural" para el vecindario.

Noticias relacionadas

Y ha criticado el rechazo de Vox a la propuesta por la presencia del actor en iniciativas ideológicas de izquierda cuando, a su juicio, la cultura y el reconocimiento "deben estar por encima de la confrontación política".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL