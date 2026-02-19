Nuevo cambio en el bono social eléctrico: las familias numerosas madrileñas con ingresos más altos no podrán solicitarlo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Con ella, miles de madrileños se enfrentan a un cambio que puede alterar el acceso al bono social eléctrico.

El Gobierno quiere introducir un criterio de renta para las familias numerosas, de modo que el descuento deje de concederse de forma automática únicamente por acreditar esa condición. Esta nueva estrategia pretende concentrar la ayuda en los hogares con mayores dificultades y, al mismo tiempo, ajustar el bono para realidades específicas como la de los consumidores electrodependientes, que dependen de equipos conectados a la red y requieren un margen de consumo protegido más amplio.

El plan aprobado este martes, que el Ejecutivo había anunciado el 11 de septiembre, incorpora además el objetivo de evitar que rentas altas sigan beneficiándose de un descuento pensado para aliviar la pobreza energética.

Un cambio que impactará en miles de hogares

El giro afectaría sobre todo a quienes hoy reciben el bono social por la vía directa de familia numerosa, sin acreditar umbral económico. Con los últimos datos disponibles, a finales de 2025 accedían al descuento 454.382 familias numerosas y, de ellas, alrededor de 337.000 lo hacían sin que mediara criterio de renta, simplemente por presentar el título. Ese es el grupo que quedaría pendiente del nuevo filtro. Las estimaciones apuntan a que hasta 284.935 hogares podrían verse finalmente impactados por la reforma, en función de dónde se fije el corte.

Hasta ahora, dentro de este colectivo solo se exige justificar ingresos cuando se pretende acceder a la categoría de vulnerabilidad severa, que conlleva una rebaja mayor. Para el tramo básico del bono bastaba con acreditar la condición de familia numerosa.

¿Qué tiene que cambiar el Gobierno para aplicarlo?

El ajuste no será inmediato, pues exige tocar la base legal que define quién es consumidor vulnerable. Para concretarlo, el Ejecutivo deberá reformar el real decreto 897/2017, la norma que regula el bono social y las medidas de protección asociadas. En particular, será necesario modificar un artículo que a día de hoy incluye como vulnerables a quienes estén en posesión del título de familia numerosa, sin más requisitos. Ahí es donde deberá introducirse el nuevo criterio económico.

Además, el futuro umbral de renta tendrá que aprobarse mediante real decreto y pasar antes por el trámite de audiencia y consulta pública. Solo después de ese recorrido administrativo se sabrá con precisión dónde se fija el tope y cuántos hogares quedarían dentro o fuera de la ayuda.

Así funciona el bono social y sus descuentos

Actualmente, el bono social eléctrico aplica un descuento del 42,5% a los consumidores vulnerables y del 57,5% a los vulnerables severos. Existe un tercer nivel de protección para los vulnerables severos en riesgo de exclusión, una categoría en la que los servicios sociales asumen el coste energético, evitando que el impago derive en la interrupción del suministro.

Para acceder al bono como consumidor vulnerable la normativa general exige cumplir determinadas condiciones económicas:

No superar un umbral anual de ingresos fijado en 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (unos 12.600 euros al año).

anual de ingresos fijado en 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (unos 12.600 euros al año). Ser perceptor del Ingreso Mínimo Vital o encajar en supuestos ligados a pensiones mínimas con ingresos adicionales muy reducidos.

Para ser considerado vulnerable severo, el límite de renta se reduce al 50% de esos umbrales. La particularidad (y lo que se pretende corregir ahora) es que las familias numerosas pueden recibir hoy el descuento del 42,5% solo por su condición, sin aportar prueba de ingresos, salvo que aspiren al tramo superior.