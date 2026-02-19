Resignación y falta de información para viajar de Málaga a Madrid con escala en Antequera: "Nadie te dice nada"

Resignación. Ese es el sentimiento que define este miércoles a los pasajeros malagueños que esperan en la estación María Zambrano para viajar a Madrid; en una jornada marcada por la incertidumbre y la falta de información.

Los trenes han vuelto a circular entre Madrid y Andalucía tras la tragedia de Adamuz (Córdoba). Sin embargo, la conexión con Málaga sigue sin reabrirse por el desprendimiento de un alud de tierra, provocado por las borrascas en el entorno de Álora. Ante esta situación, Renfe ha establecido un servicio especial que combina autobús y tren, una solución provisional que, según los viajeros, está generando caos y desinformación.

El viaje hacia Madrid se organiza ahora en dos tramos. Primero, los pasajeros salen en autobús desde Málaga hasta la estación de Antequera Santa Ana. Desde allí, continúan el resto del trayecto en AVE. El recorrido se realiza del mismo modo a la inversa para quienes viajan desde Madrid a Málaga.

En la puerta principal de la Estación la queja es común: falta de claridad: "Es que nadie te dice nada", repiten varios usuarios, que aseguran no saber con exactitud horarios, instrucciones ni puntos de encuentro.

"Aquí nadie te avisa de nada"

Antonio y Julia explican que el problema viene de días atrás: "Vinimos la semana pasada durante dos días seguidos, para que nos dijeran qué iba a pasar con nuestro tren". Y aunque ya se ha activado el plan combinado, la sensación de descontrol continúa: "No sabes ni a qué hora tienes que coger el autobús, ni a qué hora estar. Aquí toca buscarse la vida", denuncian.

Paula, con una cita administrativa en Madrid, se ha visto atrapada en la misma incertidumbre: "Compré mi billete hace dos semanas en Ouigo y me lo cancelaron hace un par de días. No entiendo cómo puedes comprar un billete que saben que no va a salir", critica.

Sin alternativa, terminó comprando un billete en Renfe: "Necesito ir a Madrid, no es una cita que pueda esperar ni cambiar. Solo espero llegar a tiempo, pero ¿qué hacemos? es lo que toca".

Para quienes no conocen la ciudad ni el funcionamiento del plan, el viaje se complica aún más. Luc, extranjero, resume su situación: "No soy de aquí, por lo que estoy bastante perdido con dónde tengo que ir y cuál es el plan a seguir”.

Asegura que le cancelan el tren sin ofrecer opciones y que los costes se disparan: "Me cuesta ahora el triple un avión hasta Madrid y casi el doble el viaje en Renfe que en Ouigo". Su preocupación es inmediata: "Me urge llegar, si no pierdo mi vuelo a Bristol. Me estoy llevando un recuerdo amargo de esta ciudad", dice.

Sin alternativa en Ouigo e Iryo no activan plan

Por el momento, solo Renfe ha activado este sistema de autobús y tren. Ouigo e Iryo no han puesto en marcha un plan alternativo, lo que deja a numerosos pasajeros sin opción y con los billetes cancelados. Desde Iryo trasladan que "empezará a operar en Málaga cuando Adif determine que se puede circular por las vías".

Ante la falta de alternativas, algunos optan por el autobús ordinario. Es el caso de Manolo, a quien Iryo le canceló el billete sin ofrecer sustitución: "Aterricé en Madrid y el plan inicial era viajar hasta Málaga en Iryo, pero me lo cancelaron sin darme más información, así que he optado por Interbus. Es un trayecto de seis horas y media, pero no tengo otra alternativa”, afirma con resignación.

Volver a viajar tras Adamuz

Mientras el corredor ferroviario retoma progresivamente la circulación tras Adamuz, el recuerdo sigue presente entre los viajeros. Ha pasado un mes desde que 47 personas perdieran la vida en aquel trayecto que ahora vuelve a recuperar su normalidad, aunque con Málaga aún sin conexión directa.

"Pasar por ahí va a ser raro", comenta Julia. Antonio, por su parte, asegura que no sienten miedo: "En estos momentos va a ser más seguro que nunca viajar en tren. Al menos por ahora".