DEBATE SOBRE MIGRACIÓN
Expulsan a Emilio Delgado de la Asamblea de Madrid tras enfrentarse a Vox por llamarle "extrema derecha"
El diputado de Más Madrid fue llamado al orden tres veces y expulsado tras un intercambio con la portavoz de Vox durante el debate sobre regularización de inmigrantes
Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado fue expulsado del hemiciclo tras un momento de tensión con la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino.
El incidente se produjo cuando Pérez Moñino, en tono irónico, dio la "bienvenida a la extrema derecha" a Delgado, en referencia a unas declaraciones previas del diputado. Delgado consideró que esas palabras atentaban contra su decoro parlamentario y solicitó intervenir para responder. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, rechazó concederle la palabra y le advirtió que "no podía intervenir en ese momento".
Ante la negativa, Delgado insistió en intervenir, lo que llevó a Ossorio a llamarlo al orden en tres ocasiones consecutivas. Al persistir en su actitud, el presidente aplicó el reglamento de la cámara y ordenó su expulsión del hemiciclo.
El pleno en sí abordaba una iniciativa de Vox contra la regularización de inmigrantes que finalmente decaía al no conseguir un acuerdo con el PP. Los populares habían presentado una enmienda de sustitución que Vox rechazó, acusando al PP de haberse "arrastrado detrás de las encuestas" y de estar a favor de las "regularizaciones masivas".
Debate migratorio entre PP y Vox
Los textos de PP y Vox coincidían en algunos puntos, como rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España, acabar con las políticas de "efecto llamada" y reformar la ley para impedir fraudes en expedientes de extranjería o asilo. Sin embargo, había notables discrepancias: Vox defendía la "prioridad nacional" en ayudas sociales y prohibir el empadronamiento de inmigrantes ilegales, mientras que el PP proponía vincular las ayudas a la búsqueda activa de empleo y acreditar residencia legal.
Vox también quería suprimir el arraigo como vía de regularización, eliminar subvenciones a organizaciones que promuevan la inmigración ilegal y fomentar incentivos fiscales para contratar españoles. El PP, en cambio, abogaba por revisar, no eliminar, estas medidas y por un enfoque más moderado en las ayudas sociales y políticas migratorias.
La izquierda criticó duramente el debate. El diputado socialista Juan José Marcano calificó la discusión de "obscena" y "vergonzante" y acusó al PP de copiar el discurso de Vox. Diana Paredes, de Más Madrid, afirmó que "extranjerizar a las personas por su nombre y apellido sí es bastante racista" y defendió que las regularizaciones buscan que inmigrantes como ella puedan "tener derechos".
