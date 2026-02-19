SUCESO
Detenida una mujer acusada de apuñalar a su vecina de 56 años en Puente de Vallecas
Además, un hombre y una mujer han sido arrestados por un presunto delito de allanamiento de morada al intentar pasar al domicilio de la víctima
EFE
Una mujer de 56 años está grave tras haber sido apuñada en su domicilio de Puente de Vallecas, en Madrid, en un suceso en el que ha sido detenida como presunta autora su vecina y otras dos personas, un hombre y una mujer, han sido también arrestados por intentar entrar en la vivienda.
Esta agresión, con un cuchillo de grandes dimensiones, ha sucedido en torno a las 19:15 horas de este jueves, cuando el SUMMA 112 ha recibido una llamada, en la calle Lele del Pozo de la capital.
Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid han atendido a la mujer que ha sido trasladada grave al hospital Gregorio Marañón con una herida en el hemitorax izquierdo provocada por un cuchillo de grandes dimensiones, según han indicado fuentes del SUMMA 112.
Según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional como presunta autora del apuñalamiento ha sido detenida una vecina, con la que la víctima había iniciado una discusión. Además, un hombre y una mujer han sido arrestados por un presunto delito de allanamiento de morada, al intentar pasar al domicilio de la víctima.
