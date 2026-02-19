SUCESOS
Desarticulado un grupo criminal especializado en robos en vehículos: tres madrileños detenidos
La Guardia Civil les acusa de de nueve delitos cometidos en Segovia, en los que sustrajeron herramientas por un valor superior a los 36.000 euros
EFE
La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado un grupo criminal especializado en cometer robos con fuerza en el interior de vehículos, con la detención de tres jóvenes de entre 20 y 23 años, residentes en Madrid. Los agentes consideran a los arrestados supuestos autores de nueve delitos cometidos en la provincia, en los que sustrajeron herramientas por un valor superior a los 36.000 euros.
Según ha informado este miércoles la Comandancia, los hechos investigados se produjeron durante los meses de agosto y septiembre de 2025 y afectaron principalmente a furgonetas estacionadas en alojamientos frecuentados por trabajadores del sector de la construcción. La reiteración de los robos y la coincidencia en el ‘modus operandi’ llevaron al Equipo ROCA de la 1ª Compañía de Segovia a iniciar una investigación específica para identificar a los autores. Tras numerosas gestiones policiales, la recopilación de información y la realización de inspecciones técnico-oculares en los lugares afectados, los agentes lograron establecer un patrón común que apuntaba a un mismo grupo de responsables.
Las pesquisas permitieron determinar que los detenidos actuaban de forma coordinada y se desplazaban en vehículos puestos a nombre de personas vulnerables o en situación de exclusión social, con el objetivo de dificultar su identificación. Además, se constató que el grupo habría actuado también en otras provincias como Ávila, Cuenca, Toledo y Madrid.
Una vez localizados los estacionamientos seleccionados, los autores forzaban las cerraduras o fracturaban alguna ventana de las furgonetas para sustraer herramientas profesionales de elevado valor económico, que posteriormente introducían en el mercado negro para obtener importantes beneficios. La valoración total de los efectos sustraídos supera los 36.000 euros, según la Guardia Civil, que ha destacado que los tres detenidos contaban con antecedentes policiales por hechos similares.
