La Policía desaloja un bloque ocupado de la Sareb con más de cien residentes en Collado Villalba

Un amplio dispositivo policial ha ejecutado este jueves el desalojo cautelar del edificio situado en la calle Real 13-15 de Collado Villalba, propiedad de la Sareb, donde residen más de un centenar de personas. Tras más de dos horas, los cien vecinos han sido expulsados de las viviendas.

Cerca de una decena de vehículos policiales han llegado a la zona en torno a las 8:00 horas y permanecen desplegados en el entorno del inmueble, mientras decenas de vecinos y miembros de la Asamblea de Vivienda de Villalba se concentraban en las inmediaciones para intentar frenar la actuación. El operativo ha generado momentos de tensión y gran expectación entre los residentes, que reclamaban la paralización del desalojo y la concesión de alquileres sociales.

Según la Asamblea de Vivienda, en el bloque viven 43 familias y se ha pedido que los menores no estén presentes durante la intervención, aunque podría haber alguno en el interior. La intervención se produce en aplicación de un procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento de Collado Villalba el pasado mes de octubre, promovido desde Alcaldía, según la Asamblea. Por su parte, el Consistorio sostiene que se trata de un desalojo cautelar para garantizar la seguridad, mientras que el colectivo vecinal denuncia que no existe declaración de ruina del edificio ni orden judicial de entrada a los domicilios.

Parte de las familias mantiene negociaciones abiertas con la Sareb para la firma de contratos de alquiler social y 15 de ellas cuentan, según el colectivo, con compromisos firmados de reubicación. Sin embargo, la mayoría no dispone por ahora de alternativa habitacional.

Noticias relacionadas

El conflicto se produce meses después de otro desalojo en un inmueble también propiedad de la Sareb, en la calle Trinidad 19, ejecutado en septiembre del pasado año. Aquel operativo dejó a varias personas sin solución residencial, un episodio que los colectivos sociales citan como antecedente directo de la situación actual.