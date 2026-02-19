'DemocraZia con Z': un proyecto para situar a la juventud como actor político y social del presente y futuro de la democracia

El Consejo de la Juventud de España (CJE) y la Celebración de los 50 años de España en libertad han presentado este jueves DemocraZia con Z, una iniciativa para reforzar las estructuras de participación juvenil que permitan una implicación más efectiva de los jóvenes en la vida política y social. El objetivo es posicionar a la juventud como actor político legítimo y esencial para el presente y el futuro de la democracia, al tiempo que se pone en valor la democracia cotidiana como forma de participación en la que los jóvenes desempeñan un papel central.

Igualmente, Democrazia con Z se propone acabar con estereotipos sobre la aparente desafección o malestar de las personas jóvenes con la política y la democracia. Con ese propósito, el proyecto pretende profundizar en el análisis de la relación entre juventud y democracia y reivindicar su papel como protagonista en la construcción democrática: "Centrar el debate público en las minorías antidemocráticas no solo es injusto, sino que impide abordar las causas estructurales que están en el origen de estas reacciones", ha comentado Pilar Blasco Climent, vicepresidenta del Consejo.

"Desde hace meses se insiste con cierto escándalo en una supuesta deriva ultra de la juventud, en ese supuesto 20% que estaría dispuesto a renunciar a libertades a cambio de no se sabe bien qué seguridades", ha señalado Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad. "Nosotras queremos poner el foco en el 80% restante, en la mayoría de una juventud que valora y está comprometida con la democracia, incluso aunque esta no sea perfecta. La pregunta hacia ellos no debería ser democracia o dictadura, sino más bien democracia o más democracia".

DemocraZia con Z plantea así dejar atrás la visión de la juventud como un "sujeto deficitario" y poner el foco en las limitaciones estructurales de un sistema que, subrayan desde el CJE, no siempre garantiza condiciones de vida dignas y habitables. Al mismo tiempo, busca transformar la mirada dominante sobre las personas jóvenes y señalar las barreras que dificultan su acceso y permanencia en los espacios de participación.

"La juventud es diversa, y sus respuestas ante las crisis que sufre también lo son. Existe una juventud organizada, movilizada y comprometida que participa activamente en la defensa y ampliación de los derechos, la acción colectiva y la construcción de alternativas", ha destacado Pilar Blasco Climent, vicepresidenta del CJE. Blasco Climent ha reiterado que "la democracia va más allá de ir a votar cada cuatro años" y ha resaltado el rol de asociaciones, consejos y colectivos como motores de cultura democrática.

Acciones hasta octubre de 2026

El proyecto, que está cofinanciado con 1.908.710 euros por la Celebración de los 50 años de España en libertad y el CJE, contempla una serie de acciones que se llevarán a cabo hasta finales de octubre de 2026 entre las que destacan la realización de un informe cualitativo sobre democracia y participación juvenil que explique las razones de dicha aparente desafección política; la elaboración de recursos formativos sobre juventud y democracia destinadas a educación formal, educación no formal, administración pública, creadores de contenido en red y espacios deportivos; y el fortalecimiento de las estructuras del tejido participativo juvenil a nivel territorial, para lo cual se trabajará de la mano con los consejos autonómicos de la juventud para impulsar eventos participativos que incidan en la reflexión y el debate, así como en el carácter cultural y celebratorio, por todo el territorio. El convenio contempla, además, la producción de campañas de comunicación con el fin de llegar a la población joven que está fuera de los entornos participativos organizados.

De esta manera, el CJE quiere reivindicar que la democracia se expresa en la ocupación de lo común y se materializa en prácticas comunitarias presenciales. "Reconocer a la juventud como parte de la solución democrática implica abrir y repensar estos espacios y promover políticas públicas que refuercen su derecho a participar y decidir sobre lo común", ha reiterado Blasco Climent.

Según datos del último informe de la Juventud de España, elaborado por el Instituto de la Juventud, existe una juventud interesada en la política, pero cada vez más fuera del sistema y desde sus propios cauces. Un 55% de las personas jóvenes manifiestan algún interés por la política, y el 24% muestra un interés destacado por ella. Por lo que respecta a la forma de articular esta implicación, la juventud se decanta por cauces nuevos, propios de su generación, mientras da la espalda a las formas tradicionales o institucionales de ciudadanía activa. El voto continúa siendo la forma más respaldada de activismo político, con un 62,2%.

La actitud crítica hacia la democracia se convierte en desconfianza cuando se pregunta sobre sus principales instituciones. Entre 2008 y 2023, ha disminuido la confianza en los políticos, el Congreso y la Corona. En el caso de los partidos políticos se ha mantenido la valoración. Por el contrario, la policía y las fuerzas armadas muestran un incremento de la confianza que la juventud deposita en ellas. A pesar de su opinión crítica sobre el funcionamiento del sistema, se observa que las personas jóvenes aceptan principios inherentes al mismo, como el deber de votar, de no evadir impuestos, de obedecer las leyes y de mantenerse informadas. De este modo, la juventud desconfía del sistema, pero su implicación lo sostiene, en una suerte de integración crítica.

La presidenta del CJE, Andrea González Henry, ha subrayado que debatir hoy sobre juventud y democracia implica "asumir la complejidad del momento histórico, reconocer señales de tensión sin sobredimensionarlas y analizar causas estructurales sin caer en determinismos generacionales". En este sentido, ha instado a repensar cómo las instituciones pueden reconectar con la juventud: "La juventud no es solo el relevo generacional, es un actor político del presente. Lo que piensa, siente y hace hoy tiene efectos directos en la vida democrática actual".

Presentación en el Círculo de Bellas Artes

El proyecto se presentará este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en un acto con la participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la comisionada de España en Libertad. 50 años, Carmina Gustrán.

Como punto de partida, se celebrará una mesa redonda titulada Romper el estigma, orientada a superar el "adultocentrismo" en la percepción social de la juventud y abrir los debates que acompañarán al proyecto a lo largo del año. Los temas que abordará incluyen el malestar democrático y la precariedad, el espacio público como dimensión central de la democracia y la visibilización de nuevas formas de participación, así como los obstáculos que estas encuentran.

Noticias relacionadas

En la mesa participarán el catedrático de Sociología Jorge Benedicto, como representante de la academia; la influencer Albanta San Román, analizando el papel de las redes sociales en la socialización juvenil; y el CJE, en representación de las entidades juveniles. La mesa estará moderada por la periodista Maria Bouabdellah Shaimi, quien fue presentadora del programa juvenil de TV3, Ràndom.