La Comunidad rechaza prohibir las redes sociales a menores y defiende “educación y acompañamiento” frente al plan de Sánchez

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido este jueves en la Asamblea regional que la protección de los menores en redes sociales debe basarse en la formación y el acompañamiento, y no en prohibiciones. La diputada del PSOE Marta Bernardo ha reclamado “legislar” y ha citado el caso de una menor sevillana fallecida tras sufrir acoso.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido proteger a los menores en el entorno digital a través del acompañamiento porque, a su juicio, “prohibir sin más, no va a solucionar ni el problema ni va a reducir el riesgo”.

Así lo ha expresado este jueves durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, después de que la diputada del PSOE Marta Bernardo haya sostenido que, además de formar, “también hay que legislar”, y haya comparado la situación con la edad mínima para conducir, fijada en los 18 años.

Las claves Choque político en la Asamblea de Madrid por la regulación del acceso de menores a redes sociales.

por la regulación del acceso de menores a redes sociales. Dávila apuesta por “educación, prevención y acompañamiento” frente a prohibiciones.

apuesta por “educación, prevención y acompañamiento” frente a prohibiciones. El PSOE respalda la iniciativa del presidente del Gobierno para reforzar la protección legal.

respalda la iniciativa del presidente del Gobierno para reforzar la protección legal. Referencia al caso de una menor sevillana como ejemplo de los riesgos del acoso digital.

como ejemplo de los riesgos del acoso digital. La Comunidad de Madrid destaca campañas propias y un ensayo científico sobre el impacto de las redes.

Bernardo ha aludido al caso de una menor sevillana fallecida tras sufrir acoso escolar. “La Guardia Civil encontró en el teléfono de Sandra, esa niña sevillana que se quitó la vida, que los compañeros de colegio le montaron una maquinaria de acoso. Perfiles falsos y encuestas anónimas preguntando a quién deberían echar de clase. Mensajes que apagaron su luz. ¿De verdad cree usted que con formación habría podido defenderse de esos 200 perfiles falsos?”, ha planteado.

La diputada socialista ha defendido la iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha calificado como una “decisión valiente que protege el derecho a crecer sin algoritmos que amplifican”. En ese sentido, ha preguntado a la consejera si quiere “proteger a los menores o apoya a millonarios que usan las redes sociales para destruir la democracia y maltratar a sus hijos”.

La respuesta de la Comunidad de Madrid

Dávila ha respondido que la Comunidad de Madrid coincide con los expertos en que “sin educación, no se logra nada” y ha subrayado que los menores y sus familias “no necesitan más imposiciones de su Gobierno, sino más formación digital, más herramientas educativas y más apoyo real”.

“El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a hacer lo de siempre. Cuando no sabe gestionar, controla. Nosotros creemos que la verdadera protección de los menores no pasa por prohibiciones ni vetos, sino adoptando medidas serias en educación, en prevención y en acompañamiento”, ha insistido.

La consejera ha destacado, además, la campaña institucional ‘La vida sin ti’, dirigida a advertir a los jóvenes de que “vivir pegados al móvil es una forma de prisión moderna”, así como la presentación del primer ensayo científico en España sobre el impacto de las redes sociales en menores, elaborado por dos universidades.

“Frente a su modelo censor, nosotros apostamos por la educación, la prevención, el apoyo y la responsabilidad porque nos preocupan los jóvenes y sus padres. Queremos acompañarles. Con Sánchez siempre pasa igual. Menos libertad para los españoles y más poder para el autócrata”, ha concluido.