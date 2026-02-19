El número de hipotecas aumenta en 2025 un 4,73% en Madrid y alcanza los 73.663 préstamos

La Comunidad de Madrid registró 73.663 hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025, lo que supone un aumento del 4,73% respecto al año anterior, cuando se firmaron 70.339 hipotecas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Conforme al capital prestado para la constitución de hipotecas sobre viviendas en 2025, la Comunidad de Madrid (18.815,7 millones de euros) encabeza la lista, con una subida del 29,24% respecto al 2024. Le siguen Cataluña (15.978,8 millones) y Andalucía (14.488,1 millones de euros).

En lo que se refiere a fincas, en la región se registraron 93.315 hipotecas en 2025 -un 5,7% más que el año anterior- con un capital prestado de 26.747 millones, de las cuales 112 son fincas rústicas y 93.203, su mayor parte, fincas urbanas de las cuales 681 correspondieron a solares, con un capital prestado de 1.435,4 millones de euros, y otras 18.859 a otro tipo de fincas urbanas.

Por otro lado, durante 2025 se cancelaron 89.234 hipotecas sobre fincas, un 10,1% menos que en 2023, de las cuales 69.344 corresponden a hipotecas sobre viviendas, 480 a solares, 329 a fincas rústicas y 19.081 a otras fincas urbanas.

En 2025, un total de 26.855 hipotecas en la región cambiaron sus condiciones, un 7,7% menos. De esta cantidad, 22.079 fueron novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera). El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) se situó en 2.914, mientras que en 1.862 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor).

Datos nacionales

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual desde 2010. Es el segundo año consecutivo en el que aumenta la firma de hipotecas sobre viviendas después de que en 2024 se incrementara un 11,7%.

El importe medio de las hipotecas concedidas para vivienda subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros.

En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%).