Una joya escondida del patrimonio madrileño abre sus puertas: la Casa Palazuelo invita a conocer sus estancias en una visita guiada

Situada junto a la Puerta del Sol, la Casa Palazuelo fue creada a petición de D. Demetrio Palazuelo Maroto, un emprendedor del siglo XIX. Hoy, convertida en una de las joyas más desconocidas del patrimonio que atesora Madrid, abre sus puertas en una visita guiada que tendrá lugar el próximo viernes 20 de febrero a las 18:00 horas. Con una duración de hora y cuarto aproximadamente, la ruta comenzará en la Calle Mayor número 4.

Esta actividad impulsada por Madrid en Ruta promete sumergir a los visitantes en la historia de este carismático edificio que además se mantiene en un magnífico estado de conservación. Para ello, la visita se realizará junto a la compañía de un guía especializado en Historia e Historia del Arte.

Fachada de la Casa Palazuelo en la Calle Mayor 4, 28013, Madrid / Casa Palazuelo

Incluyendo tanto la visita interior como la azotea, la ruta tendrá un precio de 12 euros por persona y sus entradas podrán reservarse online a través de la página oficial de Madrid en Ruta. Además de esta fecha, la Casa Palazuelo ha anunciado un nuevo pase el próximo 27 de febrero, que comenzará de igual forma a las 18:00 de la tarde y tendrá el mismo precio.

Antonio Palacios, un arquitecto visionario

El que sería uno de los primeros edificios comerciales y de oficinas destaca por su arquitectura de influencia norteamericana inspirada en Chicago, introducida por el arquitecto Antonio Palacios, que se encargó de diseñar este proyecto en 1920 bajo el prisma de las tendencias arquitectónicas más innovadoras.

Antonio Palacios es el responsable de algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid contruidos durante la primera mitad del S.XX / Casa Palazuelo

Su fachada, que buscaba reflejar la función primordial del edificio, mantiene sin embargo un cierto aire clasicista al usar columnas pareadas de orden gigante, las cuales se combinan con nuevos materiales de entonces como el hierro y vidrio. Las plantas, distribuidas en torno a un patio central, con formas curvas y contracurvas, dan acceso a los locales que se abren a su alrededor. El patio, iluminado por una gran vidriera, convierte la escalera en un escenario del cual es difícil apartar la mirada.

Vidriera que ilumina la escalera de la Casa Palazuelo / Casa Palazuelo

Si uno intentase seguir las huellas que este arquitecto ha dejado su huella en Madrid, terminaría por recorrerse prácticamente toda la capital, ya que algunas de sus obras más conocidas son el Palacio de Comunicaciones, el Círculo de Bellas Artes, el Antiguo Hospital de Jornaleros el Banco Español del Río de Plata, el Banco Mercantil e Industria o las estaciones de Tirso de Molina y Chamberí.