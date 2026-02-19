RELEVO
El Ayuntamiento de Madrid cesa al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez
"Creemos que es hora de dar un nuevo impulso dentro de la policía", ha explicado la vicealcaldesa Inma Sanz
EFE
El Ayuntamiento de Madrid ha cesado este jueves al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Domingo, cargo que ocupará Antonio Domingo Ayuso, Subdirector General de Coordinación y Planificación en Ayuntamiento de Madrid, una "persona de casa".
Así lo ha trasladado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno, donde ha dicho que terminaba una etapa y se debía comenzar "una nueva después de estos 7 años donde se ha "dado la vuelta con un calcetín" a una policía que encontraron con "escasísimos recursos".
"Debemos abrir una nueva etapa, agradecer los servicios prestados durante estos casi siete años, pero creemos que es hora de dar un nuevo impulso dentro de la policía", ha matizado.
