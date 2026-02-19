Así será 'Los restos', el primer proyecto del Pabellón de España en la Bienal de Venecia tras la renovación del edificio en 2025

Oriol Vilanova lo tiene todo preparado. El pabellón de España en la 61º Bienal de Venecia acogerá Los restos, un proyecto a gran escala que transformará el espacio en un pseudomuseo construido desde la acumulación, la repetición y la memoria. En el centro del trabajo, Vilanova desarrollará una práctica que viene repitiendo desde hace más de dos décadas: la recopilación sistemática de postales encontradas en mercadillos y comercios de segunda mano, un archivo personal que no deja de crecer.

Lejos del fetichismo del documento, esas postales arrastran economías periféricas y gestos cotidianos que descolocan los mecanismos habituales de legitimación cultural asociados a la institución museística. También conservan rastros de experiencias individuales —mensajes escritos, envíos, despedidas— que el tiempo fue dejando atrás. Reubicadas ahora en el contexto de la Bienal, aparecen como vestigios de una memoria frágil, a la vez cambiante y en retroceso.

'Los restos' será el proyecto de Oriol Vilanova en la 61ª Bienal de Venecia. / CEDIDA

En el pabellón de España, ese material se despliega como una composición mural potencialmente inacabable, sin jerarquías ni relato lineal. La instalación evita el golpe monumental para subrayar, en cambio, el gesto insistente de reunir y guardar: una forma de conservación entendida como proceso abierto, expuesto a la inestabilidad material y a los cambios de régimen comunicativo que han vuelto “obsoletos” ciertos soportes.

Desde ahí, Los restos amplía cuestiones recurrentes en la práctica de Vilanova: la tensión entre acumulación y pérdida; la circulación de imágenes y objetos a lo largo del tiempo; y la economía de actitudes que late en el acto de coleccionar. Esa constancia metodológica —más cercana a una práctica sostenida que a una repetición mecánica— difumina las fronteras entre lo profesional y lo amateur, entre el sistema del arte y la pasión personal, entre el archivo y la experiencia vivida.

Un libro de artista

El proyecto se acompaña de un libro de artista que prolonga la investigación con aportaciones de Carles Guerra, Catherine Mayeur, Pedro G. Romero, Joëlle Tuerlinckx y del propio Vilanova. Además, durante el transcurso de la Biennale Arte 2026, la propuesta se extenderá fuera del pabellón con El fantasma de la libertad (2026): una intervención performativa no anunciada que tendrá lugar en los Giardini y el Arsenale y que, en encuentros fortuitos y sin palabras con los visitantes, convierte el cuerpo en soporte expositivo, en referencia directa a la película homónima de Luis Buñuel.

Oriol Vilanova, en una imagen promocional. / INGRID SALA

La presentación de Los restos será, además, la primera exposición que acoge el pabellón de España en la Bienal tras la renovación completa del edificio en 2025. El equipo del proyecto, junto a Oriol Vilanova y Carles Guerra, lo integran Ingrid Sala (studio manager), Carolina Ciuti (asistente de comisariado), Alessandra Biscaro (PR manager) y Zak Group (diseño gráfico).