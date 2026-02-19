CAMBIO DE DIRECTOR GENERAL
Quién es Antonio Domingo Ayuso, el nuevo director general de la Policía Municipal de Madrid
"Hombre de la casa" del Ayuntamiento, sustituye al recién cesado Pablo Enrique Rodríguez
El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha anunciado este jueves el cese del que ha sido director general de la Policía Municipal de Madrid durante los últimos 7 años, Pablo Enrique Rodríguez. Le sustituye Antonio Domingo Ayuso, un "hombre de la casa" con experiencia en la coordinación de Emergencias del Ayuntamiento.
Tras trabajar en otras administraciones de la región, incluyendo el Ayuntamiento de Pozuelo y la Comunidad de Madrid, Domingo Ayuso se incorporó al equipo de Cibeles como Subdirector General de Coordinación y Planificación del Consistorio, donde se ha "enfocado" en planes de Emergencias.
Según ha explicado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves, el nuevo máximo responsable del Cuerpo local ha desarrollado un "trabajo extraordinario" en la renovación de los planes de Emergencia municipales para adaptarlos a los cambios normativos introducidos por el Ejecutivo regional.
"Por lo tanto, es una persona ya del equipo que va a venir a seguir dando cumplimiento al programa de Gobierno que en el ámbito de la seguridad era muy prolijo, muy ambicioso en cuanto a la construcción de nuevas infraestructuras, en cuanto a la dotación de medios", ha declarado la también delegada de Seguridad y Emergencias.
