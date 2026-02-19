Más de 11.000 viviendas turísticas ilegales de Madrid escapan del radar de las inspecciones

Entre mayo y diciembre de 2024, y a lo largo de 2025, el servicio de Inspección y disciplina del Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo un total de 2.042 inspecciones de viviendas de uso turístico (VUT) en la capital y decretó el cese de 544 de ellas, según refleja la última memoria anual del Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) presentado este miércoles por el consejo rector de la Agencia de Actividades (ADA).

Según el documento, al que ha tenido acceso este periódico, los técnicos municipales supervisaron 2.589 denuncias relacionadas con pisos turísticos, la mayoría de ellas (el 69,9%) presentadas por ciudadanos, asociaciones vecinales o particulares; mientras que el 30,1% restante procedía de la Policía Municipal, las juntas de distrito u otras áreas municipales. En las inspecciones resultantes se detectaron 1.893 VUT, de las cuales 1.788 operaban sin licencia, un 95% del total.

Con estos datos sobre la mano, la Agencia puso en marcha 891 expedientes de restablecimiento, que se tradujeron en 397 órdenes de cese de actividad (que cada una puede afectar a más de una vivienda) y otros 162 expedientes archivados al constatarse durante el procedimiento que ya no se dedicaban a esta actividad. En total, la memoria cuantifica un total de 555 viviendas cesadas en el periodo analizado.

En los casos en que no se cumplía el cese voluntario, la Agencia ofrece también datos sobre el frente sancionador. En este sentido, la memoria contabiliza 202 procedimientos sancionadores por implantar y desarrollar un uso urbanístico incompatible, y 176 resoluciones sancionadoras con multa, aplicando el régimen de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Entre unos y otros, el documento celebra que “en total, se ha logrado que 497 viviendas hayan vuelto a destinarse al uso residencial” entre 2024 y 2025.

Según el documento del Plan de Inspección, estos números reflejan "una actuación administrativa global" que va desde las inspecciones a las multas y que "da como resultado un elevado porcentaje de restablecimiento". Sin embargo, los propios datos ofrecidos reflejan que de las 1.788 VUT ilegales detectadas, tan solo se han cesado 555, lo que deja fuera a 1.233, casi el 70% (68,96%) de los inspeccionados.

Si se suma la oferta total de pisos turísticos registrados por la plataforma Inside Airbnb, la cifra asciende a 14.297 viviendas turísticas operativas en Madrid (a fecha de septiembre de 2025). Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento contabiliza únicamente 1.128 con licencia, quiere decir que hay 13.169 que operan fuera de regulación, de los cuales los técnicos de la Agencia han detectado apenas 1.893. Los restantes 11.276 pisos turísticos ofertados en la plataforma se escapan del radar municipal.

"No son unos datos para sacar pecho de nada, pero muchísimo menos para advertir una mentira tan burda como decir que el Ayuntamiento ha clausurado 3000 viviendas de uso turístico ilegales", denuncia el portavoz de Urbanismo del PSOE, Antonio Giraldo, haciendo alusión a la cifra de cierres que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, achaca al Plan Reside desde su entrada en vigor el pasado agosto. Para el concejal socialista, se trata de una muestra manifiesta de la "incapacidad" del Gobierno municipal de actuar en materia de disciplina urbanística, "especialmente en un problema tan grave para Madrid, como es la legalidad en las viviendas de uso turístico.

En la misma línea, José Luis Nieto, de Más Madrid, critica "Almeida lleva meses repitiendo que ha eliminado 3000 viviendas turísticas ilegales y la realidad de sus propios datos habla solo de 497". En contraste con las promesas municipales, el informe de la ADA está "lleno de cifras que no se sostienen, órdenes de cese que nadie verifica y sanciones que la justicia está cuestionando", reprocha Nieto, para quien "Almeida no persigue las viviendas turísticas ilegales porque no le da la gana y el informe de la Agencia de Actividades lo constata".