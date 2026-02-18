Zarzalejo toma posesión como consejera de Educación madrileña en medio de la crisis en el PP de Ayuso por el cese de Viciana

Mercedes Zarzalejo ya es a todos los efectos la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Tras la publicación ayer de los decretos de cese de su antecesor, Emilio Viciana, y de su propio nombramiento, la hasta ahora viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia ha tomado posesión del cargo en un acto con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sin periodistas previo a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Han estado presentes el resto de consejeros y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.

Zarzalejo asume la cartera en un momento delicado. Desde Sol se ha justificado el relevo para dar impulso a un nuevo modelo universitario, particularmente a una reforma del sistema de financiación de los seis campus públicos madrileños. En los más de dos años que ha estado al frente de la Consejería, Viciana, tras sucesivos borradores, no ha llegado a presentar el proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc).

El asunto preocupa a los rectores, que llevan tiempo denunciando la infrafinanciación acumulada que sufren desde hace 15 años, y tensa la convivencia en los campus. El pasado noviembre alumnos y profesores de las seis universidades públicas madrileñas secundaron una huelga de dos días y no se descartan futuras movilizaciones.

Más allá de desatascar la Lesuc, tan fuertemente contestada, la nueva consejera de Educación llega al puesto en mitad de la primera gran crisis de gobierno que le toca gestionar a Ayuso en esta legislatura, la primera que ha encarado con mayoría absoluta. El cese de Viciana supone la salida de dos directores generales de la consejería, el de Universidades, Nicolás Casas, y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera, algo que en Sol encapsulan en el habitual cambio de equipos cuando entra un nuevo consejero.

Pero a esas dos salidas se suman las de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, los portavoces de Educación, Pablo Posse, Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, y Juventud, Carlota Pasarón. Fue Posse quien ayer, durante su intervención en la Comisión de Educación de la Asamblea, adelantó que Casas y Rodríguez de Llera cesarían, antes de anunciar que él mismo renunciaba al acta de diputado. A su dimisión siguieron las de Lavín y Pasarón.

Todos ellos forman parte del entorno de Emilio Viciana y están vinculados, como el propio Viciana, con Antonio Castillo Algarra, dramaturgo, miembro de la junta directiva del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y al que se atribuye influencia en asuntos de la Comunidad.

Noticias relacionadas

De momento, desde el Grupo Parlamentario Popular, se han anunciado los nombres de los sustitutos de los tres diputados que han dimitido. Se trata de Eva María Gallego Berzal, alcaldesa de Madarcos; Irene Zamora Sánchez, exalcaldesa de Collado Mediano, y Paul Rubio Falvey, exconcejal de Villaviciosa de Odón y actual coordinador de Seguridad y Emergencias de Móstoles.