Usera da la bienvenida al Año Nuevo chino con una exposición de carteles de animales entrañables: solo disponible hasta esta fecha

Rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Estos son los 12 animales de los que se compone el zodiaco chino y que representan los ciclos anuales, que influyen, según la tradición asiática, en la personalidad de los nacidos bajo la influencia de un signo animal concreto. Este ciclo de 12 años, basado en el calendario lunar y vinculado a la leyenda de la 'Carrera del Gran Emperador', se asocia a su vez a uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal o agua, en un ciclo mayor de 60 años.

Este año 2026, Año del Caballo de Fuego, da la bienvenida a una generación de personas enérgicas, independientes y viajeras. Estos ritos, características, signos y señales configuran un bestiario presente en el imaginario colectivo de la comunidad china que el artista Bakea (Juan Carlos Paz) lleva plasmando en forma de carteles multicolores desde el año 2016.

Cartel del Año Nuevo Chino 2023, donde una ilustración digital de un gran conejo o liebre se presenta sobre la imagen de la ciudad de Madrid de Francesco Pintón / Ayuntamiento de Madrid

Como cada año, el distrito de Usera se presta como anfitrión y aprovecha la celebración de esta festividad asiática para llevar a cabo la exposición 'Carteles del Año Nuevo Chino' en su sala de exposiciones. Allí los transeúntes y curiosos podrán revisitar hasta el próximo 5 de marzo las obras de este ilustrador que ha conseguido crear, a lo largo de los años, un universo mágico.

Diez años de 'adorables monstruos'

Cartel del Año Nuevo Chino 2016, un dragón irrumpe en la Gran Vía desde la Plaza de Callao para traer paz y prosperidad / Ayuntamiento de Madrid

Desde 2016, cuando un dragón irrumpía en la Gran Vía desde la plaza de Callao, hasta una Serpiente enroscada en sus edificios el pasado 2025, Juan Carlos Paz, el ilustrador más conocido como Bakea, ha retratado durante diez años a estos simpáticos animales en los lugares emblemáticos de la capital.

Cartel Año Nuevo Chino de 2019, donde un cerdo sobrevuela la Puerta de Alcalá / Ayuntamiento de Madrid

Como parte de la cartelería publicitaria de la Comunidad de Madrid, durante esta semana de febrero la capital se viste con sus dibujos, mostrando al enorme perro rojo en Madrid Río y Matadero en 2018 o a un curioso cerdito volador sobre la Puerta de Alcalá en 2019.

Cartel Año Nuevo Chino de 2021, un toro se presenta en el Cerro de la Dama del Manzanares, que preside el parque Lineal / Ayuntamiento de Madrid

Gracias a la imaginación de este artista, durante unos días al año, los madrileños no se extrañan al encontrar una enorme rata a la altura de las Torres Kio y las Cuatro Torres (cartel 2020), o a un sonriente toro (o buey) en el cerro de la Dama del Manzanares junto a la característica cabeza de Ariadna (cartel 2021).