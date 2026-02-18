Desfiles, fuegos artificiales, conciertos... Usera celebra el Año Nuevo chino con más de 30 actividades para reflejar "la diversidad y la vitalidad de Madrid"

El distrito de Usera celebrará el Año Nuevo chino del 20 al 22 de febrero con más de treinta actividades. La edición de este año, dedicada al caballo de fuego, incluirá conciertos, talleres, exposiciones, propuestas gastronómicas, mercadillo, fuegos artificiales y un gran desfile que, como principal novedad, se trasladará al parque de Pradolongo.

En la presentación del programa, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, señaló que esta fiesta se ha consolidado como “una de las expresiones más bonitas de la diversidad cultural de Madrid” y que brinda la oportunidad de “acercarnos a una tradición milenaria” presente en la vida de la ciudad, reforzando “el carácter abierto, integrador y multicultural” de la capital.

Rivera de la Cruz explicó además que la programación, impulsada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid junto con la Junta Municipal de Usera, se repartirá en cuatro enclaves del distrito: la plaza de la Junta Municipal, el parque de Pradolongo, la plaza de Julián Marías y la plaza de las Tizas.

La concejala de Usera, Sonia Cea, subrayó por su parte que “Usera vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro para vecinos y visitantes” y que el calendario de actividades refleja “el dinamismo, la convivencia y la riqueza cultural” de un distrito que representa como pocos “la diversidad y la vitalidad de Madrid”.

Inauguración y espectáculos

La undécima edición se realiza con la colaboración de la Unión de Asociaciones Chinas de Usera, el Centro Cultural de China en Madrid, la Embajada China, Casa Asia y varios centros educativos, además del patrocinio de Leapmotor.

Los actos arrancarán el viernes 20 a las 17.00 horas con la ceremonia inaugural en el escenario de la explanada de la Junta Municipal de Usera, donde se podrá ver la tradicional danza de los leones. Después actuará la Compañía de Danza Yingge de Cantón, llegada desde China, que ofrecerá una danza guerrera con más de tres siglos de historia y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Columpio en forma de dragón instalado en el nuevo paseo en Chinatown en Usera / Ayuntamiento de Madrid

A lo largo del fin de semana habrá zona gastronómica con food trucks, mercadillo de productos chinos, talleres, el Muro de los Deseos y sesiones musicales, entre ellas la del DJ Yang en Pradolongo. Además, el sábado 21, el parque de Pradolongo acogerá desde las 20.00 horas el espectáculo pirotécnico sobre el lago, precedido por la sesión ‘La fiesta del caballo de fuego’, a cargo del DJ Dr. Kielmannsegge.

Gran desfile en Pradolongo

El domingo 22, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar el gran desfile multicultural, que este año cambia de ubicación y se celebrará en el parque de Pradolongo con cerca de 1.200 participantes.

El pasacalles contará con un autobús descapotable, comparsas con trajes tradicionales como el qipao, disfraces inspirados en el caballo, acróbatas, zancudos, especialistas en artes marciales y la Compañía Yingge de Cantón.

Dragones y leones, acompañados por tambores, platillos y gongs, marcarán un recorrido concebido para atraer la buena fortuna en el nuevo año.

Exposiciones y talleres

La programación cultural se completa con exposiciones como ‘Habitat: Fauna salvaje de China’, en el CEAC Maris Stella hasta el 28 de febrero; ‘Dos culturas, un amor’, en el Centro Cultural de Usera Casa de Madera; y una muestra de carteles del Año Nuevo chino diseñados por el ilustrador Bakea desde 2016, en la sala de exposiciones de la Junta Municipal.

También se han previsto talleres para público infantil y familiar, exhibiciones de tiro con arco chino y tenis de mesa, cuentacuentos en la Biblioteca José Hierro, un recital de ópera china, bailes tradicionales y un concierto especial de la Banda de Música de Vallecas.