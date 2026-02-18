Torrejón de Ardoz aprueba los presupuestos más altos de su historia: 169 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha aprobado definitivamente los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 169.249.032 euros, la cifra más alta en la historia del municipio. Las cuentas han salido adelante con el apoyo del gobierno local del Partido Popular y el voto en contra del PSOE y Más Madrid.

Presupuesto récord en Torrejón de Ardoz para mejorar la ciudad

El alcalde, Alejandro Navarro, ha destacado que estas cuentas municipales "son los presupuestos más altos de la historia del Ayuntamiento y tienen como objetivo cuidar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los torrejoneros", según fuentes del Consistorio.

El plan económico contempla importantes inversiones durante 2026 y 2027, con una dotación total de 28.252.465 euros destinada a proyectos distribuidos por distintos barrios de la ciudad. Estas actuaciones buscan reforzar infraestructuras, servicios públicos y equipamientos municipales.

Polémica por el gasto en personal y el techo de gasto

La aprobación definitiva se produce en un contexto de polémica política. El PSOE de Torrejón ha denunciado que el gobierno municipal habría "escondido gastos estructurales" para poder incluir la subida salarial de los funcionarios sin declarar un posible incumplimiento del techo de gasto ante el Ministerio de Hacienda.

Según los socialistas, el presupuesto inicial "no contemplaba una partida suficiente para cubrir las nóminas del personal municipal y cumplía el techo de gasto por apenas 50.000 euros". El partido sostiene que el Ejecutivo local ha tenido que incorporar más de tres millones de euros adicionales al capítulo de personal, reduciendo otras partidas.

Entre los ajustes señalados por la oposición figura la reducción de la previsión de gasto en electricidad, que pasa de cerca de siete millones de euros anuales a 4,8 millones, así como ajustes en contratos de servicios como la limpieza de colegios, centros culturales y edificios municipales.

Por su parte, la concejala de Sanidad, Digitalización y Transparencia, Carla Picazo, ha respondido durante el pleno que el PSOE intenta "paralizar estos presupuestos y el desarrollo de la ciudad".

Con la aprobación definitiva de estas cuentas, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz afronta el ejercicio 2026 con el mayor presupuesto de su historia, en medio del debate político sobre la gestión económica y las prioridades de gasto municipal.