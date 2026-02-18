Una tienda de Madrid paga 300 euros por dormir la siesta en su escaparate para "reivindicar el descanso como valor cultural"

Dormir en un escaparate en el centro de Madrid y cobrar 300 euros por hacerlo. Esa es la propuesta que ha lanzado la firma madrileña Colors of Madrid, que pagará a varias personas por echarse la siesta dentro de su tienda situada en la calle Carretas, 31.

La acción tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, cuando el escaparate del establecimiento se convertirá en un espacio preparado para el descanso con el fin de "reivindicar el descanso como un valor cultural, personal y necesario". Las personas seleccionadas podrán dormir, leer o simplemente permanecer en pausa mientras los viandantes observan la escena desde el exterior.

Una marca nacida en el Rastro que combina ropa y tartas de queso

Colors of Madrid es una tienda de ropa con un concepto singular: también vende tartas de queso. Su primer local abrió en un antiguo herbolario situado en la calle Duque de Alba, 15, en el entorno del Rastro, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad.

La nueva tienda de la calle Carretas, donde tendrá lugar esta iniciativa, forma parte de su expansión reciente. El establecimiento se encuentra en una de las zonas con mayor tránsito peatonal del centro, lo que convierte el escaparate en un punto especialmente visible.

La iniciativa consiste en ocupar el escaparate durante un tiempo determinado y dormir una siesta real, sin pantallas ni otras distracciones. El objetivo, según la empresa, es llamar la atención sobre la falta de descanso en la vida cotidiana y reivindicar la pausa en un entorno marcado por la prisa.

Por ello, el escaparate estará acondicionado con luz tenue y un entorno tranquilo, creando un contraste con el movimiento constante del centro de Madrid. Los transeúntes podrán ver a los participantes descansando en una escena poco habitual en un espacio comercial.

Convocatoria abierta para participar

La empresa ha abierto una convocatoria para seleccionar a las personas que participarán en esta acción, que además de la experiencia recibirán una compensación económica de 300 euros. Puede acceder a ella en este enlace.