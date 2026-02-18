CONVOCATORIA ABIERTA
Una tienda de Madrid paga 300 euros por dormir la siesta en su escaparate para "reivindicar el descanso como valor cultural"
La marca madrileña Colors of Madrid busca voluntarios para dormir en su escaparate durante tres días como parte de una campaña que pone el foco en el descanso en plena vida urbana
Dormir en un escaparate en el centro de Madrid y cobrar 300 euros por hacerlo. Esa es la propuesta que ha lanzado la firma madrileña Colors of Madrid, que pagará a varias personas por echarse la siesta dentro de su tienda situada en la calle Carretas, 31.
La acción tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, cuando el escaparate del establecimiento se convertirá en un espacio preparado para el descanso con el fin de "reivindicar el descanso como un valor cultural, personal y necesario". Las personas seleccionadas podrán dormir, leer o simplemente permanecer en pausa mientras los viandantes observan la escena desde el exterior.
Una marca nacida en el Rastro que combina ropa y tartas de queso
Colors of Madrid es una tienda de ropa con un concepto singular: también vende tartas de queso. Su primer local abrió en un antiguo herbolario situado en la calle Duque de Alba, 15, en el entorno del Rastro, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad.
La nueva tienda de la calle Carretas, donde tendrá lugar esta iniciativa, forma parte de su expansión reciente. El establecimiento se encuentra en una de las zonas con mayor tránsito peatonal del centro, lo que convierte el escaparate en un punto especialmente visible.
La iniciativa consiste en ocupar el escaparate durante un tiempo determinado y dormir una siesta real, sin pantallas ni otras distracciones. El objetivo, según la empresa, es llamar la atención sobre la falta de descanso en la vida cotidiana y reivindicar la pausa en un entorno marcado por la prisa.
Por ello, el escaparate estará acondicionado con luz tenue y un entorno tranquilo, creando un contraste con el movimiento constante del centro de Madrid. Los transeúntes podrán ver a los participantes descansando en una escena poco habitual en un espacio comercial.
Convocatoria abierta para participar
La empresa ha abierto una convocatoria para seleccionar a las personas que participarán en esta acción, que además de la experiencia recibirán una compensación económica de 300 euros. Puede acceder a ella en este enlace.
- A la venta el piso más caro jamás anunciado en Madrid: 20,9 millones por 1.008 m² junto al Retiro
- EMT Madrid anuncia la emisión de nuevos billetes: integran dos de los modos de transportes más utilizados de la ciudad
- ¿Por qué se llama 'Los Pocholos' al grupo del que formaban parte los diputados del PP que han dimitido en Madrid?
- Así es por dentro el piso más caro de Madrid, a la venta por 20,9 millones de euros
- Calculadora del SMI 2026: así queda tu nómina si cobras el salario mínimo en Madrid
- La Comunidad de Madrid concede al proyecto 'Roca City Alcalá' la Declaración de Especial Relevancia
- Ya anunciada la nueva ayuda de 2.400 euros que el Gobierno quiere dar a todos los padres madrileños: prioridad para familias monoparentales
- Quién es Pablo Posse, el ingeniero aeroespacial que dimite como diputado del PP en la Asamblea de Madrid