Lo que la borrasca Pedro trae a Madrid antes de un "anticipo de la primavera": "Se impondrá el tiempo anticiclónico definitivamente"

Después de unas semanas en las que el frío, las precipitaciones y el viento han protagonistas, parece que Madrid ya se prepara para dar la bienvenida a la primavera. Eso sí, antes de que llegue el buen tiempo, la capital tendrá que pasar por Pedro, la decimosexta borrasca de la temporada que trae este miércoles nueva inestabilidad climática.

Esta situación se podría prolongar hasta el jueves, antes de que el viernes se imponga el tiempo anticiclónico y el fin de semana permita disfrutar de "un anticipo de la primavera", según la Aemet. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha advertido de que el paso de un frente asociado a la borrasca dejará hoy lluvias abundantes en diversas comunidades.

Lloverá un poco menos en las comunidades cantábricas, Pirineos, Castilla y León, puntos de la Comunidad de Madrid y norte de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Por otro lado, las temperaturas serán hoy más bajas en general, aunque en el Cantábrico se rondarán los 18-20 grados y en el sureste los 25.

La borrasca Pedro se prolongará hasta el jueves

La borrasca, que sitúa a esta temporada a solo una de igualar al máximo histórico de las 17 registradas en la temporada 2023-24, se prolongará hasta el jueves con una masa de aire frío y húmedo que afectará sobre todo al norte de la península, mientras que por el sur se comenzarán a imponer las altas presiones.

La Aemet prevé que las precipitaciones queden acotadas a zonas de montaña de la mitad norte y a Galicia y comunidades cantábricas. En el entorno del Pirineo y de la cordillera Cantábrica nevará a 700 metros, por lo que puede afectar a las carreteras. La Agencia recomienda que se consulte su estado antes de viajar por el tercio norte peninsular.

Lo más significativo del jueves, no obstante, serán las rachas huracanadas de viento por encima de los 120 km/h que se esperan en zonas elevadas y expuestas del este peninsular. También serán muy fuertes los vientos en el norte de la península y en Baleares.

Confirmado: la primavera llega a la Comunidad de Madrid

Según el portavoz de la Aemet, el viernes "se impondrá el tiempo anticiclónico definitivamente", con cielos despejados, precipitaciones acotadas únicamente al Cantábrico oriental y Pirineos y una subida de la cota de nieve hasta los 1.300-1.500 metros. Los termómetros, por otro lado, superarán en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir los 18-20 grados.

"Tanto el sábado, pero especialmente el domingo, se superarán los 18 grados en el Cantábrico, el Mediterráneo y en buena parte del centro y del sur peninsular, de manera que casi podemos decir que tendremos un anticipo de la primavera", ha señalado Del Campo. Las temperaturas serán el domingo y, probablemente el lunes, entre 5 y 10 grados superiores a las normales para la época.