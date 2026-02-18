Rufián exige una única lista de izquierdas por territorio con un programa de mínimos: "Si no, nos van a fusilar políticamente"

"Ciencia, método, orden". Gabriel Rufián ha repetido varias veces estas palabras como antídoto a un bloque de PP y Vox que, según augura, serán "salvajes" cuando lleguen al poder. ¿Cuál es esa ciencia, ese método y ese órden? El portavoz de ERC en el Congreso ha planteado la necesidad de que en cada territorio se presente una única lista de izquierdas para evitar la disgregación del voto. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Esto ya sé que es antiaparato, si no, nos van a fusilar políticamente", ha sentenciado.

En un acto con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado, Rufián ha admito que tiene "miedo como demócrata" anto lo que viene y que para hacerle frente es necesario dejar a un lado la competición electoral. Así, ha exigido a todos los partidos pactar "tres o cuarto puntos programáticos en común", entre los que estén "el derecho a la autodeterminación" y la "dignificación de las condiciones de vida", y que "cada uno en su casa". Incluso, ha llegado a hablar de la creación de un "grupo interparlamentario común coordinado", de manera que todas las fuerzas actúen a una en el Congreso.

"Yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar. Eso exige de ciencia, de método, de orden, porque si no repetiremos la historia. [...] Intentemos hacer algo diferente. Yo le quiero ganar, provincia a provincia, escaños a Vox, pero a dos carrillos. Y eso no se hace con discursos de puta madre... Ciencia, método, órden", ha sentenciado, mientras en el pública había quien clamaba "hay que luchar" y, desde el otro lado de la sala, le respondían "organizarse".

Llamamiento a los partidos

Preguntado en varias ocasiones por Sarah Santaolalla, moderadora del acto, sobre cómo se materializa esa propuesta, Rufián ha evitado entrar en polémicas sobre qué partido o cuál otro se debe presentar en cada territorio y ha insistido en su llamamiento a la unidad: "¿Vale la pena que sigamos compitiendo entre nosotros para ver quién es más puro, quién es mejor, quién hace mejores tuits?". Sin embargo, ante la insistencia, ha terminado poniendo como ejemplo el sinsentido de que ERC se presente en la Comunitat Valenciana para competir con Compromis.

Todo esto, ha dicho, exige de un "acto de generosidad inédito en democracia". Así, ha recalcado que las formaciones deben dejarse de mirar el ombligo: "O nos ponemos de acuerdo o nos vamos al carajo". El dirigente republicano ha aprovechado también este momento para apelado a la necesidad de incluir a Podemos en la ecuación: "Ha sido, es y será una formación política para mi imprescindible". Un llamamiento que ha hecho pese a lamentar que le acusen de "malmenorista".

Rufián, además, ha reconocido que este discurso no iba a gustar en el aparato de los partidos, ha hecho este análisis ante casi 500 personas, entre los que había medio centenar de dirigentes políticos. De la izquierda nacionalista, a la que el portavoz de ERC apela para liderar la unión en la izquierda, no ha habido grandes presencias. Oriol Junqueras, líder de ERC, no ha asistido al acto, pese a estar en Madrid, aunque sí lo han hecho las diputadas republicanas Inés Granollers y Etna Estrems.

Sin embargo, la mayor representación ha sido de los partidos integrados en Sumar: Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar; Gerardo Pisarello, posible candidato de En Comú Podem a la alcaldía de Barcelona; Alberto Ibáñez, diputado de Compromís; Jorge Pueyo, candidato de Chunta a la presidencia de Aragón en las últimas elecciones; y algún excargos de Podemos, como Gloria Elizo o Roberto Sotomayor.