¿Quién es Antonio Castillo Algarra, el mentor del grupo de 'Los Pocholos' cuya dimisión ha abierto una crisis en el Gobierno madrileño?

Antonio Castillo Algarra en una escena de su montaje 'El Teatro del Mundo'.

Antonio Castillo Algarra en una escena de su montaje 'El Teatro del Mundo'. / OLMEDO CLÁSICO

Javier Niño González

Antonio Castillo Algarra es dramaturgo, actor, traductor, profesor de oposiciones… y también el hombre que, según informaciones de diversos medios, manejaba en la sombra los hilos de la educación madrileña. Hasta esta semana, cuando el aluvión de dimisiones en la Consejería de Educación desatado tras el cese del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha propociado su marcha.

Castillo Algarra, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y figura cercana al propio Viciana y a los diputados que han entregado su acta, ha dimitido de su cargo, según ha adelantado Europa Press y confirmado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El dramaturgo ha comunicado su decisión de cesar en los cargos que ostentaba en la Fundación del Ballet Español argumentando "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet".

Mentor de 'Los Pocholos'

Castillo Algarra ha agradecido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haber recogido en su programa la constitución de este Ballet, así como encargarle su puesta en marcha. También ha agradecido a Viciana y el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, su "apoyo, confianza, consejo y amistad", según recoge la agencia.

Algarra, primero por la izquierda, en una reunión del patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

Algarra, primero por la izquierda, en una reunión del patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. / EURPA PRESS

A Algarra se le atribuía hasta ahora cierta influencia en los asuntos de la Comunidad. Fue una de las personas a las que Ayuso escuchó cuando se encontraba en el proceso de intensa renovación de nombres para el Gobierno, la Asamblea y los grupos municipales del PP madrileño que impulsó en 2023, conocidos como 'Los Pocholos'. Viciana y los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, así como el director general de Universidades, Nicolás Casas, y la directora general de Secundaria, María Luz Rodríguez de Llera, estaban en la órbita del dramaturgo e ideólogo.

El cese de Emilio Viciana y su reemplazo por Mercedes Zarzalejo para reconducir la política universitaria del Gobierno de Ayuso y tratar de apuntalar un modelo de financiación que causa preocupación en la comunidad universitaria ha desatado la primera crisis de gobierno en la legislatura con mayoría absoluta de Ayuso. La hasta ahora viceconsejera de Universidades ha jurado hoy su cargo como consejera antes de asistir a su primera reunión del Consejo de Gobierno.

