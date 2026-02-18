El PSOE propone para las medallas de San Isidro a entidades y referentes que "representan el Madrid que defiende la justicia social"

El PSOE madrileño ha planteado este miércoles su propuesta de candidaturas a las Medallas de Honor y de Madrid para San Isidro 2026, con una lista de personas y entidades que desde, en palabras de su portavoz, Reyes Maroto, "desde el activismo, la cultura, el periodismo, la ciencia y la acción social construyen cada día una ciudad que cree en la dignidad humana, en la diversidad y en la solidaridad como pilares de convivencia".

Según Maroto, estas medallas no son solo un reconocimiento institucional, sino una "declaración de principios sobre la ciudad que queremos ser", que es "mucho más que la imagen" que vende el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. "Porque el Madrid que avanza es el que no deja a nadie atrás y al que reconoce a quienes hacen posible una ciudad abierta, plural y profundamente democrática", subraya la portavoz del PSOE-M.

Así, entre las propuestas de Medalla de Honor figura la activista social y vecinal Emilia Lozano, a la que el PSOE presenta como referente por su labor con jóvenes migrantes en situación de calle a través del movimiento Somos Acogida y del proyecto La Casa de la Solidaridad, además de su trayectoria en la denuncia del racismo institucional. En el ámbito del periodismo, la candidatura de Soledad Gallego-Díaz reconoce una carrera dedicada a la defensa de la libertad de información y la calidad democrática, destacando su hito como primera mujer directora de El País.

La lista socialista incluye también el reconocimiento a UNRWA España por su labor humanitaria y de sensibilización en favor de la población refugiada de Palestina. En materia de igualdad y derechos civiles, propone a COGAM, por cuatro décadas de lucha por los derechos LGTBI+ y por su papel en avances como el matrimonio igualitario y la consolidación de Madrid como referente de diversidad.

En el capítulo social, el PSOE plantea distinguir a Provivienda por su trabajo en acceso a vivienda digna y prevención de la exclusión residencial, y a la Federación Mujeres Jóvenes por su compromiso con la igualdad real y la defensa del derecho al aborto. En la lucha contra la trata y la explotación sexual, la propuesta señala a APRAMP, por su atención integral a mujeres en situación de trata y por su labor de sensibilización social; mientras que en el terreno cultural y científico proponen al Planetario de Madrid por su papel en “democratizar el acceso al conocimiento científico”.

La propuesta se completa con la Asociación El Fanal, por su trabajo con familias en riesgo de exclusión en la Cañada Real; el CDE Dragones de Lavapiés, por impulsar el deporte como herramienta de integración; y la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, con mención especial a la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, por su defensa del patrimonio y su contribución al reconocimiento del Paisaje de la Luz como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Preguntado al respecto, Almeida ha declinado pronunciarse afirmando que todavía no ha podido ver la lista. Eso sí, ha reprochado a Maroto que no se la haya comunicado directamente a él "antes de habérselo comunicado a los medios de comunicación". Según el alcalde, la portavoz de la oposición ha "intentado utilizar las medallas para sacar un titular de prensa" en vez de mantener el debido "respeto institucional".