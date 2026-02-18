Natalia Rodríguez, la madrileña que revoluciona la IA y opta al Princesa de Girona

La edición 2026 de los Premios Fundación Princesa de Girona en la categoría CreaEmpresa ha seleccionado a cinco mujeres como finalistas, con proyectos que combinan innovación tecnológica, emprendimiento y compromiso social.

Entre ellas se encuentra Natalia Rodríguez Núñez-Milara, madrileña, ingeniera de Telecomunicaciones y fundadora de Saturno Labs, laboratorio de innovación tecnológica especializado en inteligencia artificial y desarrollo de soluciones digitales aplicadas a salud, educación y servicios sociales.

De la selección española de baloncesto a la IA

Natalia Rodríguez compaginó su formación universitaria con una carrera como jugadora profesional de baloncesto, llegando a formar parte de la selección española femenina.

Se graduó en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se especializó en inteligencia artificial, aprendizaje automático y big data. Tras becas internacionales en China, el MIT y la Fundación Rafael del Pino, fundó en 2019 Saturno Labs.

Saturno Labs: tecnología aplicada a la sociedad

Saturno Labs, con sede en Madrid, desarrolla soluciones en inteligencia artificial, chatbots, asistentes de voz, plataformas digitales, sonido 3D y prototipado rápido de proyectos. La empresa ha creado más de 30 soluciones utilizadas en más de 60 países, aplicadas a ámbitos como la salud, la educación, los servicios sociales y el deporte.

Entre sus hitos, el equipo de Natalia Rodríguez fue seleccionado por Amazon como Top 9 mundial en IA conversacional en el Alexa Prize y ha participado en proyectos internacionales de investigación aplicada. Saturno Labs combina desarrollo tecnológico y proyectos con impacto social, creando herramientas que facilitan el acceso a la información, la educación y los servicios digitales en diferentes comunidades.

Natalia recibió el premio nacional de innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a manos de SS.MM. los Reyes / Instagram | @natijauskas

Natalia Rodríguez también ejerce como profesora universitaria y forma parte de fundaciones y consejos asesores como la Fundación Unoentrecienmil, la Fundación Tatiana y NTT Data para EMEA-LATAM. Ha recibido el Premio Nacional de Innovación 2023, el Premio de Inteligencia Artificial y Big Data 2024 de AEIT-Madrid y varias menciones de Forbes, incluyendo su inclusión entre las 35 mujeres líderes en tecnología en España.

Finalistas de CreaEmpresa 2026

Las cinco candidatas provienen de Barcelona, Madrid, Orense, Palencia y Valladolid, y presentan proyectos que integran innovación tecnológica, sostenibilidad y desarrollo social:

Patricia Aymà (Barcelona, 1993): Biotecnóloga y fundadora de Benviro , empresa dedicada a la producción de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos. Su trabajo combina biotecnología y economía circular en alimentación, cosmética y packaging.

Biotecnóloga y fundadora de , empresa dedicada a la producción de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos. Su trabajo combina biotecnología y economía circular en alimentación, cosmética y packaging. Natalia Rodríguez (Madrid, 1990): Fundadora de Saturno Labs , especializada en IA y soluciones digitales para salud, educación y servicios sociales.

Fundadora de , especializada en IA y soluciones digitales para salud, educación y servicios sociales. Elena Martínez (Orense, 1998): Directora de Grupo SOS , enfocada en economía azul y en la transformación de residuos marinos en productos sostenibles.

Directora de , enfocada en economía azul y en la transformación de residuos marinos en productos sostenibles. Carla Mate (Palencia, 1992): Cofundadora de D-Sight , spin-off del Vall d’Hebron Research Institute, que desarrolla tratamientos biomédicos para prevenir la ceguera asociada a la retinopatía diabética y el glaucoma.

Cofundadora de , spin-off del Vall d’Hebron Research Institute, que desarrolla tratamientos biomédicos para prevenir la ceguera asociada a la retinopatía diabética y el glaucoma. Beatriz de los Mozos (Valladolid, 1991): Fundadora de Flabelus, empresa de alpargatas que combina tradición y diseño contemporáneo, presente en más de 90 países y con impacto en empleo femenino.

El Tour del Talento 2026, que se desarrollará del 23 al 27 de febrero en Huesca, incluirá la presentación de los proyectos en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza. La proclamación de la ganadora tendrá lugar el martes 24 de febrero en el Palacio de Congresos de Huesca, en un acto presidido por S.M. la Reina.

El premio está dotado con 20.000 euros y la entrega de una reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora.