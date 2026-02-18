Mercamadrid busca ser primer mercado de alimentos frescos completamente circular de Europa

Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución de alimentos frescos de España, ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar una gestión de residuos más eficiente, con el objetivo de avanzar hacia el residuo cero y convertirse en el primer mercado de alimentos frescos completamente circular de Europa. El nuevo modelo incorporará mejoras en separación de residuos, inversiones tecnológicas, digitalización de procesos y refuerzo de la seguridad de las instalaciones, todo ello con el fin de alcanzar en cinco años la valorización de más del 90% de los residuos generados en el recinto.

Gracias a la alianza estratégica con PreZero, proveedor internacional de servicios ambientales con amplia experiencia en el sector, se centrará en evitar que sus residuos tengan como destino final el vertedero, favoreciendo su transformación en materias primas secundarias que puedan reincorporarse a la cadena productiva. Aunque la evolución de los datos refleja el avance logrado en la última década, con un 74% de los residuos valorizados en 2025, Mercamadrid ampliará y mejorará la separación de residuos mediante la incorporación de dos nuevas fracciones al circuito de reciclaje: los envases domésticos ligeros y los flejes.

Esta medida supondrá el despliegue de nuevos cubos de segregación y la implantación de una operativa específica de recogida en los mercados centrales, según han señalado desde la plataforma de distribución en una nota. Asimismo, se pondrán en marcha campañas de información y sensibilización ambiental dirigidas a empresas y usuarios del recinto, con el objetivo de facilitar el conocimiento de estas nuevas fracciones y garantizar su correcta separación.

Para alcanzar los nuevos objetivos de valorización, se llevarán a cabo también diversas mejoras tecnológicas en el ecoárea, la instalación donde se depositan y segregan los residuos de la unidad alimentaria. Entre ellas, la incorporación de un nuevo punto de control previo al triaje, una segunda prensa de residuos más ágil y eficiente, y una remodelación de la línea 2 que permitirá mejorar la automatización del proceso para la recuperación de determinados materiales del flujo de fracción mezcla.

Además, se incorporará una digitalización integral de la operativa, con la implantación de contenedores inteligentes capaces de identificar la empresa que deposita el residuo, el tipo de desecho, su peso y volumen, lo que permitirá mejorar de forma notable la trazabilidad, el control de los flujos y la eficiencia del sistema. Por último, se impulsará también la monitorización en tiempo real de las flotas de transporte mediante geolocalización, facilitando la optimización del servicio, la anticipación de incidencias y una gestión más ágil a través de una plataforma digital.

Estas actuaciones se complementarán con importantes mejoras en la seguridad y protección de la ecoárea, especialmente en los sistemas de prevención y protección contra incendios. Todas estas actuaciones se enmarcan en el objetivo de convertir la unidad alimentaria en el primer mercado de alimentos frescos completamente circular de Europa. Con este conjunto de medidas, Mercamadrid refuerza "su compromiso con un modelo de gestión más sostenible, eficiente y tecnológicamente avanzado, consolidando su papel como infraestructura clave del sistema alimentario y como referente en responsabilidad medioambiental".