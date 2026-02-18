MadridCamp, la iniciativa madrileña de conciliación esta Semana Santa avisa: "¿Tienes plaza adjudicada? Ya puedes realizar el pago"

El programa MadridCamp, una iniciativa de conciliación impulsada por la Comunidad de Madrid, abrió el plazo de solicitudes para su convocatoria de Semana Santa el pasado 29 de enero. Dirigido a menores del municipio de edades comprendidas entre 3 y 12 años, este servicio de actividades lúdico-educativas ha publicado hoy la lista definitiva de plazas adjudicadas tras su sorteo.

Tras su adjudicación, el Ayuntamiento de Madrid ha comunicado a las familias afortunadas a través de su cuenta de 'X' que el plazo para el pago de las plazas estará abierto desde hoy y hasta el próximo 23 de febrero. La gestión de este trámite, explicada en la guía de tramitación de plazas, deberá realizarse a través de la Plataforma de Actividades Municipales (PLACT) y mediante tarjeta de crédito o débito.

El pago a abonar será de:

47,50 euros la entrada general (9,50 euros al día).

la entrada general (9,50 euros al día). 33,25 euros con título de familia numerosa general (6,65 euros al día).

con título de familia numerosa general (6,65 euros al día). 23,75 euros con título de familia numerosa especial (4,75 euros al día).

¿En qué consiste MadridCamp?

Este programa, que se llevará a cabo en colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, incluirá los servicios de desayuno y comida con menús adaptados, buscando servir como instrumento de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres, madres o tutores legales de estos menores. Así, durante los días 27, 30 y 31 de marzo, así como el 1 y 6 de abril, los más pequeños del municipio podrán realizar actividades de 7:30 a 16:00 horas entre las que se incluyen juegos para favorecer el aprendizaje del inglés.

¿Contará el programa con próximas ediciones?

El programa cuenta con tres convocatorias, Navidad, Semana Santa y, próximamente la convocatoria de verano, que tendrá lugar la primera y segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto.

Programa de Verano MadridCamp en su edición 2025 / Ayuntamiento de Madrid

Aunque la información se publicará en mayor detalle a través de la página web del Ayuntamiento, las convocatorias se abren aproximadamente a partir de las siguientes fechas:

