El Madrid sale en tromba a favor de Vinicius y contra el racismo: "Baila, Vini, y no pares nunca, por favor"

Vinicius se vistió de héroe en la noche de este martes para darle la victoria al Real Madrid frente al Benfica y los tres puntos en la ida del playoff de la Champions League. Fue el protagonista de la noche, también porque presuntamente, Gianluca Prestianni insultó al brasileño por su color de piel. El argentino del Benfica negó el insulto y afirmó, a través de su cuenta de Instagram, que el brasileño "lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

Reacción de Gianluca Prestianni en su Instagram. / INSTAGRAM

El futbolista del equipo de Arbeloa, acompañado por Mbappé, se retiró del césped de Lisboa, mientras el colegiado francés aplicó el protocolo de insultos racistas. Tras varios minutos de intercambio de pareceres entre Vinicius, Letexier y los miembros del cuerpo técnico de ambos conjuntos, el encuentro se reanudó.

De esta manera el racismo se cruzó en su camino para adueñarse de un duelo que queda abierto para el Bernabéu. El equipo blanco arropó al brasileño, mostrando la unión desde el primer momento, y varios futbolistas del primer equipo utilizaron los micrófonos y sus redes sociales para respaldar públicamente al brasileño. "El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece, ha dicho que Vini es un mono cinco veces. No se merece volver a jugar la Champions”, dijo con los micrófonos delante, Kylian Mbappé. El francés se pronunció también en X con un post en el que mostró su apoyo a su compañero. Concretamente, Mbappé hizo referencia al hecho de que se le afease a Vinicius su celebración en su gol, que fue lo que desencadenó todo lo que sucedió. "Baila, Vini, y no pares nunca, por favor. Ellos nunca nos dirán lo que tenemos que hacer y lo que no", escribió Mbappé, en inglés, junto al emoticono de un puño en alto.

El uruguayo Fede Valverde también salió en defensa del delantero tras el pitido final. "No se sabe qué le habrá dicho, pero según todos los compañeros que han estado cerca le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir. Llevamos mucho tiempo, muchas personas que han peleado por esto, Vini es uno de ellos y si sigue pasando...", afirmó el defensa en declaraciones a Movistar+. También ante los micrófonos, esta vez de la Cope, Tchouameni declaró que "eso no puede pasar, Vini nos ha dicho que el chico le ha dicho mono"-

Uno de los mensajes más directos fue el del guardameta Thibaut Courtois, quien publicó una frase breve pero contundente: "Contigo, Vini". El mensaje del portero belga, de un repost de una publicación del propio Vinicius, se convirtió rápidamente en uno de los más compartidos, simbolizando la cercanía del vestuario con el futbolista y reforzando la idea de que Vinícius no está solo ante este tipo de ataques. También desde la portería llegó el respaldo de Andriy Lunin, que se sumó a las muestras de solidaridad a través de sus perfiles sociales.

Publicación de Vinicius en Instagram tras el partido contra el Benfica. / INSTAGRAM

La defensa madridista fue otra de las líneas más activas en mostrar su apoyo. Dani Carvajal expresó públicamente su solidaridad con Vinícius y su rechazo frontal a los insultos racistas, mientras que el también brasileño Éder Militão denunció los ataques recibidos por su compatriota, subrayando que no tienen cabida ni en el deporte ni en la sociedad.

Los más jóvenes del equipo, como Fran García y Dean Huijsen, también se posicionaron compartiendo el mensaje de Vinicuis a través de sus redes sociales. De esta forma dejaron claro que el mensaje contra el racismo es compartido por todo el grupo, independientemente de la edad.

Al respecto, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo que "será complicado erradicar el racismo del mundo del futbol, si los futbolistas no ponen remedio". "Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo", insistió el técnico.

El mensaje de Vinicius

El deportista brasileño optó por difundir un comunicado en sus redes sociales en el que denuncia de manera contundente un episodio de racismo durante el partido. "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarles. Nada de lo que ha pasado es nuevo en mi vida ni en la de mi familia", escribió el jugador.

En el mismo comunicado, mostró su desconcierto ante la decisión arbitral tras la celebración de su gol, declarando: "Me han sacado una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender todavía por qué". Además, criticó el procedimiento seguido por la organización, al calificarlo como un "protocolo mal ejecutado. No ha servido de nada”. "No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", concluyó.