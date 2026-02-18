El local más caro de España está en esta calle de Madrid: se compró en 2019 y costó 100.000 euros por metro cuadrado

La calle Serrano de Madrid, corazón de la conocida Milla de Oro, se ha consolidado como uno de los lugares más codiciados por las grandes marcas de lujo internacionales. Versace, Louis Vuitton o Bottega Veneta son algunas de las firmas ya establecidas en la famosa calle de la capital. Hay una marca italiana ya presente en Madrid que reabre sus puertas, pero no como cualquier tienda, sino de una forma mucho más especial.

Tras años de silencio, Prada volverá a tener actividad en el número 64 de la calle Serrano. No lo hace en cualquier local, sino en el más caro de España: se compró en 2019 y costó 100.000 euros por metro cuadrado. Desde entonces el edificio permaneció cerrado sin mostrar ningún signo de actividad.

No va a ser una tienda cualquiera

El local más caro no podría estar ocupado de cualquier forma. La nueva tienda reabrirá a lo grande y contará con tres plantas y un total de más de 900 metros cuadrados. Una fachada representativa de la marca hará esquina con la calle de Don Ramón de la Cruz. Amplia, visible y ubicada de forma estratégica, lucirá en plena Milla de Oro la firma Prada en la zona comercial y de más prestigio de Madrid.

Prada ya tiene un punto de venta en el número 26 de esta calle, pero refuerza su presencia alrededor de reconocidas marcas de moda de lujo como Dior o Louis Vuitton, un área atractiva para las personas de alto poder adquisitivo.

Una inversión estratégica

Fue hace más de cinco años cuando la marca italiana invirtió cerca de 59 millones de euros para adquirir las oficinas de Bankia. Con una pandemia por en medio, ahora las firmas apuestan por ofrecer nuevas experiencias a los clientes, tal y como hizo Inditex con su renovación de la tienda de Zara situada en el número 23 de esta misma calle.

Por esta razón, la tienda no será solo un punto de venta, sino una experiencia para el cliente en torno a la marca en la que mostrar sus nuevas colecciones de forma cercana al público. En el marco del auge del turismo premium, Madrid acoge a gran cantidad de visitantes con alto poder adquisitivo.

La marca de lujo, Prada, lleva a la espera del momento perfecto para su apertura con un diseño cuidado al detalle y una estrategia que rompe con la lógica comercial tradicional. En cualquier caso, el local supone un importante activo patrimonial en una de las calles más reconocidas en Europa, como garantía ante posibles crisis.

Más Prada en Madrid

Prada elige a la capital española como lugar estratégico para la ubicación de sus puntos de venta. La marca cuenta con las dos tiendas en la calle Serrano, en los números 26 y 64. Además, en el número 5 de la calle Goya cuenta con un local destinado a la moda masculina en la tienda Prada Madrid Uomo.

También tiene su propio espacio dentro del centro comercial El Corte Inglés de la Castella, en el número 19 de la calle de Raimundo Fernández Villaverde, cercano a Nuevos Ministerios. Una firma que ya estaba establecida en Madrid, pero que ahora ocupa el local más caro de todo el país.