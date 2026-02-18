La gran bandera de España de la plaza de Colón se raja en pleno izado y acaba cayéndose al suelo

No está siendo un inicio de año fácil para la bandera de España que corona la plaza de Colón, en Madrid. Los diversos temporales y borrascas que encadena Madrid desde la llegada de 2026 han provocado que se rasgue y se rompa ya en tres ocasiones, habiendo estado retirada durante varias semanas por los fuertes vientos y las precipitaciones. La última ha llegado este mismo miércoles, cuando se celebraba el acto de izado para su regreso, que fue abruptamente interrumpido.

Todo estaba preparado para que la enseña nacional volviera al lugar del que había tenido que ser retirada el 28 de enero y el 12 de febrero. Pero durante el evento, organizado por el Estado Mayor de la Defensa, los 294 metros cuadrados y 35 kilos de bandera se volvieron a rasgar por un lado, rompiéndose e cayendo inmediatamente al suelo. Tras el incidente, se ha vuelto a izar otra enseña y acto seguido se ha procedido a su retirada por las fuertes rachas de viento.

Un mes de desperfectos

Hay que recordar que el izado de esta bandera se había pospuesto hasta que el tiempo mejorase, tal y como había informado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. La bandera, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, es la más grande del país.

El pasado 2 de febrero se había vuelto a izar, tras romperse cinco días antes, pero el miércoles 11 de febrero volvió a rasgarse y se descolgó de nuevo. Entonces, Almeida aseguró que el Ayuntamiento de Madrid no la repondría hasta que "no concluyan los episodios meteorológicos de viento fuerte que se están dando" tras haberse deteriorado rápidamente las últimas banderas que se han izado.

Noticias relacionadas

Hasta hoy, cuando iba a volver. De hecho, ya sonaba el himno nacional en los Jardines del Descubrimiento e iba camino de lo alto del mástil, pero no aguantó, cayendo al suelo en pleno acto oficial. Por ahora, tendrá que seguir esperando.