Eduardo Navarrete abre las puertas de su casa en Madrid: un estilo moderno, un comedor nórdico y un baño rosa

Eduardo Navarrete, el famoso diseñador de moda y personaje televisivo español conocido por su participación como finalista en la primera edición de Maestros de la Costura, abre las puertas de su casa en Madrid. Con un estilo creativo que no termina en la moda, Eduardo ha conseguido que su céntrico piso en el barrio de La Latina refleje a la perfección su personalidad.

Modernidad, lujo y esencia mediterránea

Respondiendo al concepto de piso antiguo reformado que mantiene su estructura original pero actualizado a un estilo más contemporáneo, Eduardo compartía en redes imágenes de este espacio con estancias abiertas, mobiliario de inspiración nórdica y piezas con mucho valor sentimental que convierten su hogar en un lugar acogedor.

El diseñador fusiona en este espacio, donde predominan los tonos claros y las texturas orgánicas, elementos industriales como el ladrillo visto o las vigas, con materiales más cálidos y naturales, que aportan confort y luminosidad. En un guiño a esa esencia mediterránea que siempre reivindica y a sus orígenes alicantinos, la madera natural, el yute y otros tejidos de fibras vegetales están muy presentes en la decoración.

Con esa idea de hogar que el propio Navarrete ha definido como "coqueto" y lleno de simbolismo, la distribución de las estancias permite su fácil conexión y refuerza esa sensación de continuidad. Uno de los puntos más destacados del salón es la pared de palillería, convertida en pieza protagonista de la estancia, y los muebles de estilo nórdico que priorizan la luz y la comodidad.

Una mesa de madera maciza: una de las decisiones más meditadas

El comedor, que ocupa el lugar central dentro de la vivienda, está presidido por una mesa de madera natural maciza, concebida para ser el epicentro de las reuniones y celebraciones del diseñador. Como el propio Eduardo ha explicado, esta mesa fue una de las decisiones más meditadas del proceso de decoración, con la que buscaba reforzar esa apuesta por los materiales nobles.

Cocina con azulejos negros, dormitorio neutro y baño rosa

La cocina, por su parte, presenta un contraste más arriesgado, incorporando unos azulejos negros que rompen con la temática suave que caracterizaba al resto de la casa. Este nuevo aire industrial y moderno convierte la estancia en un espacio con personalidad propia, que combinada con elementos más claros no resulta pesada.

Uno de los espacios más llamativos es, sin duda, el baño, revestido con azulejos en tonos rosados, que demuestran que Navarrete no teme a incorporar el color y la originalidad en su hogar.

El dormitorio principal, en cambio, apuesta por un estilo más minimalista y neutro. "Sin duda la parte más importante... quería un espacio blanco y neutro donde poder descansar bien", explicaba Eduardo en un post en su cuenta de Instagram donde posaba encima del colchón de su dormitorio.

Además, según ha contado el propio diseñador, este es un rincón cargado de recuerdos, donde guarda piezas de especial importancia y que forman parte de su carrera profesional, como el vestido que Paco Rabanne creó para Norma Duval o unos zapatos de Emanuel Ungaro.