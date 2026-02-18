Crece la presión para que se retome la prolongación de la Línea 10 de Metro hasta Móstoles

Varias asociaciones de vecinos de Móstoles han reivindicado en los últimos días que la Comunidad de Madrid retome el proyecto de prolongación de la Línea 10 de Metro hasta Móstoles después de que el Gobierno regional haya trasladado que la actuación "no es prioritaria ni a corto ni a medio plazo".

Lo han hecho después de la comparecencia en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid del director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, quien en representación del Gobierno regional, descartó que la ampliación se fuera a llevar a cabo en un futuro próximo.

En dicha comparecencia, Rodríguez Sardinero rechazó asumir el compromiso de ampliación de esta línea asegurando que "la planificación de las infraestructuras de transporte público de la Comunidad de Madrid no contempla como actuación prioritaria, ni a corto ni a medio plazo, la ampliación de la Línea 10".

"Una vergüenza"

Tras esta confirmación, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Soto, Ricardo Zamora, ha manifestado a EFE que es "una vergüenza" y "una afrenta a Móstoles" que el Gobierno regional no contemple, "ni siquiera a medio ni a largo plazo" la prolongación de la Línea 10, una "demanda histórica" de toda la localidad.

Zamora ha recordado que ya desde el año 2000, cuando él mismo estaba al frente de las Asociaciones de Vecinos Coordinadas, mantuvieron reuniones y exigieron a través una manifestación multitudinaria por las calles de Móstoles que se hiciera este proyecto, aunque admite que entonces tampoco consiguieron nada.

Metro de Madrid. / .

"Han pasado más de 26 años y nuestros dirigentes de la Comunidad de Madrid vuelven a dar la espalda a Móstoles, manifestando que la L10 de Metro no se contempla ni a medio ni a largo plazo", ha reiterado Zamora, en línea con lo que también expresan desde la Asociación de Vecinos Unidos por el PAU-4 de Móstoles.

Para esta asociación es "una prioridad urgente" la licitación de este proyecto, ya que actualmente "la movilidad en el corredor de la A-5 se está convirtiendo en una ratonera", a lo que próximamente se sumará "la pronta ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos en zonas del suroeste de la Comunidad de Madrid".

"Urgente"

"Esta medida supondría una mejora en la fluidez y eficacia del transporte público en zonas con un alta densidad de población y para los usuarios una considerable mejora en la calidad de vida y en los trayectos para poder acudir a sus puestos de trabajo o de estudio", han reiterado desde esta asociación.

Por ello, seguirán reclamando al Consorcio y a la Consejería de Transportes que "se impliquen y realicen lo más pronto posible el estudio técnico y la ejecución de la ampliación de la Línea 10 hasta Móstoles", que incluiría además nuevas paradas en el municipio vecino de Alcorcón.

Una propuesta que ya se debatió en el Pleno municipal de diciembre, donde Más Madrid, PSOE y Podemos consiguieron que saliera adelante una moción para que en 2027 se inicie un estudio para ampliar la L10, algo que fue votado a favor incluso por el PP tras introducir una enmienda a la propuesta.

Sin embargo, estas tres formaciones han lamentado que, poco después de aprobarse esta propuesta en el Pleno, la Comunidad de Madrid haya confirmado que no tiene previsto invertir "ni un solo céntimo en la Línea 10", ya que "no es prioritaria ni a corto ni a medio plazo".