PROCEDIMIENTOS ARBITRALES

La Corte de Arbitraje de Madrid supera los 755 millones ganados en disputas en el año 2025

Los datos de 2025 confirman "una evolución muy positiva", con mayor volumen de casos, mayor valor económico en disputa y mantenimiento de elevados estándares de calidad y eficiencia

La Corte de Arbitraje de Madrid.

La Corte de Arbitraje de Madrid. / Europa Press

EFE

Madrid

La Corte de Arbitraje de Madrid (CAM) ha cerrado el ejercicio 2025 con 110 procedimientos administrados, un 12% más que en 2024, lo que elevó el valor agregado en disputa hasta los 755 millones de euros, consolidando así su posición como la principal institución arbitral de carácter doméstico de España.

Con el impulso de la Cámara de Comercio de Madrid, este crecimiento sostenido refleja "la creciente confianza de empresas y profesionales del derecho en el sistema arbitral y en la calidad institucional de la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM), según ha destacado el organismo en una nota.

Uno de los indicadores más relevantes de este crecimiento, más allá de haber incrementado un 12% el número de procedimientos administrados, es el valor agregado en disputa, que ha alcanzado los 755 millones de euros, frente a los 642 millones registrados en 2024, lo que representa un aumento del 18%. Asimismo, la cuantía media de los expedientes se ha situado en 7,9 millones de euros, con un crecimiento del 8% interanual, confirmando la tendencia hacia la gestión de disputas de mayor trascendencia económica -habitualmente acompañadas de mayor complejidad-.

En cuanto a los arbitrajes de emergencia, en 2025 se han tramitado 3 procedimientos, frente a 2 en 2024, con una duración media de 13 días, manteniendo estándares de celeridad alineados con las mejores prácticas internacionales. La duración media de los procedimientos arbitrales se incrementa hasta los 12,7 meses, si bien la misma está motivada por el cómputo de dos expedientes que, por circunstancias excepcionales, tuvieron una duración superior a 50 meses en cada caso.

Si se excluyen los dos expedientes referidos, la duración media se sitúa en 10,65 meses, lo que supone una reducción importante en comparación con el ejercicio anterior, cuya media fue de 11,5 meses. Por otro lado, la duración media de procedimientos abreviados ha sido de 7,2 meses, lo que supone un excelente dato. Además, el crecimiento de la actividad ha venido acompañado de un refuerzo estructural, ya que el equipo de la Secretaría General pasa de 7 a 8 personas contando con una letrada más que se incorpora con el objetivo de atender al crecimiento de necesidades en la gestión de expedientes y actividades de la Corte.

Desde el punto de vista organizativo, destaca que el 76 % de los procedimientos se han tramitado con árbitro único, frente al 24 % con tribunal arbitral, lo que refuerza la apuesta por modelos más ágiles y eficientes, especialmente en disputas de cuantía media. En conjunto, los datos de 2025 confirman "una evolución muy positiva de la CAM, caracterizada por mayor volumen de casos, mayor valor económico en disputa y mantenimiento de elevados estándares de calidad y eficiencia, consolidando su papel como institución clave para la resolución de conflictos empresariales en España".





