La Comunidad de Madrid arranca el año con una bajada en el precio del alquiler del -6,7%

La Comunidad de Madrid ha arrancado el año 2026 con una bajada en el precio del alquiler del -6,7% desde su máximo histórico en agosto de 2025, aunque seis comunidades marcan en enero de 2026 el precio más alto de toda la serie histórica, lo que evidencia un comportamiento heterogéneo en la geografía nacional. Así lo reflejan los datos del Indice Inmobiliario de Fotocasa, que insiste en que el comportamiento interanual (comparando enero de 2025 con el mismo periodo de 2026) muestras subidas generalizadas en la mayoría de los territorios, aunque con tres excepciones: Navarra (-7,3%), la Comunidad de Madrid (-3,3%) y La Rioja (-2,0%).

El precio medio en el mercado español se sitúa actualmente en 14,27 euros/m² al mes, un incremento del 5,3% interanual, y se encuentra un -0,8% por debajo su máximo registrado en junio de 2025, aunque el mercado del alquiler inicia el año en España mostrando un escenario a dos velocidades.

Por un lado, se está produciendo en varios territorios un ajuste en los precios tras los máximos históricos alcanzados a lo largo de 2025: un total de once comunidades autónomas comienzan el año con descensos acumulados respecto a su techo histórico, registrado durante el pasado ejercicio. Al mismo tiempo, seis comunidades marcan en enero de 2026 el precio más alto de toda la serie histórica, lo que evidencia un comportamiento heterogéneo en la geografía nacional.

En términos absolutos, la Comunidad de Madrid (20,20 euros/m²) y Cataluña (19,86 euros/m²) continúan siendo las comunidades con los precios más elevados, seguidas de Baleares (18,57 euros/m²) y País Vasco (17,41 euros/m²). En el extremo contrario, los precios más bajos se registran en Extremadura (7,42 euros/m²), Castilla-La Mancha (8,75 euros/m²) y La Rioja (9,68 euros/m²), aunque Castilla-La Mancha lidera las subidas interanuales con un 17,1%, seguida de Canarias (+9,3%) y Asturias (+9,0%).

"El precio del alquiler cambia de tendencia tras varios años de encarecimiento ininterrumpido. El año 2026 comienza con la confirmación de que el alquiler se modera y por tercera vez en ocho meses, el precio abandona las subidas de doble dígito", ha destacado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Matos explica que esta variación del 5,3% apunta a una posible estabilización progresiva de los precios que avanzan ahora a dos velocidades. "Las comunidades con mayor dinamismo económico y una presión de demanda históricamente elevada, que durante los últimos años habían liderado los incrementos, comienzan a mostrar signos de desaceleración. En paralelo, regiones tradicionalmente menos tensionadas siguen registrando aumentos intensos, lo que refleja un desplazamiento parcial de la presión hacia nuevos territorios", añade.

Entre las comunidades que inician 2026 por debajo del máximo alcanzado en 2025 destaca Cantabria, que, tras registrar su techo en julio de 2025, presenta un descenso acumulado del -11,2%, situando el precio en 12,43 euros/m² al mes. Por su lado, Navarra, cuyo máximo se produjo en enero de 2025, acumula un descenso del -7,3% en relación con dicho periodo, con un precio actual de 12,09 euros/m². En conjunto, los datos de enero de 2026 confirman que el mercado del alquiler se mantiene en niveles históricamente elevados, aunque, tras los máximos generalizados de 2025, comienzan a apreciarse ajustes en una parte significativa del territorio, mientras otras comunidades continúan marcando récords.