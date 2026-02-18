La Comunidad de Madrid elabora una guía común para unificar la redacción de todas sus normas

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado este miércoles luz verde a una guía común para facilitar la labor de los órganos encargados de elaborar leyes y disposiciones, garantizando textos claros, coherentes y rigurosos.

El documento, denominado Directrices de Técnica Normativa, incorpora pautas comunes de redacción y ejemplos prácticos que servirán de referencia a las personas responsables de la producción normativa, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Esta iniciativa del Gobierno regional busca mejorar la calidad del ordenamiento jurídico y a reforzar la seguridad jurídica, favoreciendo que los ciudadanos, empresas y operadores jurídicos dispongan de normas comprensibles y redactadas con un lenguaje accesible.

Revisar leyes

Asimismo, el Ejecutivo madrileño está trabajando en un proyecto de decreto para revisar las leyes de la Comunidad de Madrid de manera periódica, introduciendo fecha de caducidad en algunas y revisándolas cada cuatro años, cuya aprobación está prevista para el primer semestre del año.

Este proyecto incluirá la obligación de realizar una evaluación ex post antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo cuando una norma con rango de ley establezca un plazo diferente.

También se incorporará una fecha de caducidad en las normas autonómicas de carácter organizativo, es decir, las que se encargan de internamente la Administración o las entidades públicas en aspectos como su estructura, funciones, competencias, órganos o procedimientos.

La medida incluye, además, un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, por su simplicidad, así lo permitan, todo ello con el objetivo de simplificar y modernizar el marco normativo vigente, reducir cargas administrativas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para empresas e inversores.