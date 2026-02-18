El cierre del AVE Madrid-Andalucía golpea a los negocios de las estaciones y hunde el taxi, pero relanza BlaBlaCar

El AVE entre Madrid y Andalucía ha vuelto a surcar las vías este martes tras 30 días de frenazo ferroviario por el trágico accidente de Adamuz (Córdoba). Aunque los pasajeros vuelven a subirse a la línea de Alta Velocidad, el parón prolongado —un mes con la línea Madrid-Andalucía cortada— ha pasado factura a los negocios que dependen de esta arteria económica. Un mes sin el tren ha golpeado a los pequeños comercios que se sostienen gracias al trasiego constante de los viajeros y ha cortado a la mitad la facturación de los taxistas que viven del ecosistema ferroviario.

Hay pocas ocasiones que la hilera de taxis que serpentea frente al vestíbulo histórico de la madrileña estación de Atocha no tiene a su lado una fila interminable de viajeros ansiosos. Pero este lunes, en plena hora punta de llegadas, no hay ni un solo viajero en esa fila. Y este fenómeno no es un caso aislado únicamente a Atocha: la falta de pasajeros ha afectado a los taxistas en todo el corredor mediterráneo, desde Córdoba a Málaga o Sevilla en enero y parte de febrero, un periodo ya de por sí difícil para la profesión.

Los taxistas en Sevilla han observado una caída del 50% en su facturación en el último mes, según explica a este periódico Rafa Baena, el presidente de Élite Taxi Sevilla y Élite Taxi Andalucía, una asociación profesional de taxistas que representa una parte destacada de la flota del sector. "En general los meses de enero y febrero son muy flojos de carga de trabajo, suele descender aproximadamente un 30%", apunta. "Y este año, lamentablemente ha coincidido con los cortes de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, que ha acentuado esa caída, sumándole quizás un 20%". Baena añade que las estaciones del tren son un núcleo importante de la movilidad de la ciudad de Sevilla y espera que tras volver a abrir se pueda retomar el transporte ferroviario con normalidad.

Varios taxis durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. / "Jesús Hellín " / Europa Press

Los pequeños negocios notan la ausencia de viajeros

El corte entre la capital y el sur de España también ha enfriado las ventas para los comercios dentro de las estaciones principales del país. "Hay que decir la verdad, se ha visto un cambio notable desde que se cerró la línea", explica a este periódico la dueña de la tienda Pletorika, un comercio de ropa y productos esotéricos incrustado dentro de la estación de Atocha. "Hay menos gente. Aunque ya veíamos menos personas desde antes. Es un problema que llevamos meses arrastrando por las obras en la estación".

Al cierre de la línea, en Madrid se suma que las obras de ampliación en la principal estación del país empezaron en 2023 y han obligado el cierre de varias cafeterías y locales, como es el caso del Café de la Estación, Portier o Mahoudrid. "Las cosas no van de lujo", aclara un trabajador de la tienda de MataMua, una tienda de tecnología y accesorios como fundas de teléfonos, en la estación. "Está muy solo y hay menos gente. Entre que el mes es difícil, más lo que ha pasado con el cierre de la línea de alta velocidad, está muy limitado el comercio", reconoce.

Otro ejemplo. Este lunes, en víspera de la reapertura de la línea, los trabajadores de Atocha aún no sabían con certeza si los trenes llegarían o saldrían con normalidad al día siguiente, y los paneles de salidas seguían parpadeando con cancelaciones. El tren de las 19:50 horas con destino a Málaga María Zambrano estaba cancelado, al igual que el tren con destino a Granada o Sevilla Santa Justa. La planta de llegadas, normalmente una zona muy transitada de la estación, estaba completamente vacía, al igual que las cafeterías. No se oía ningún ruido, ni el bullicio habitual de la estación. La oficina de cambio de divisas estaba igualmente desierta, con una llamativa ausencia de turistas extranjeros, o de cualquier tipo de clientes. Un empleado del mostrador explicaba que han notado una caída en las operaciones que han realizado en las últimas semanas desde el accidente, aunque no quería dar más detalles.

En Málaga, la huella económica de este parón ya está parcialmente cuantificada. Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga cifran en 109 millones de euros las posibles pérdidas por el cierre de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga. Aunque la cifra es válida si este parón se extiende hasta el 1 de marzo, la realidad es que el tráfico ferroviario entre ambas ciudades apunta a no estar normalizado hasta esa fecha. "No estamos hablando únicamente de hoteles, restaurantes, o empresas de ocio, sino del conjunto de la economía provincial", subraya el presidente de Turismo de Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

El golpe se ha extendido al turismo más global: se estima que 65.848 turistas no realizarán sus viajes a lo largo del corredor debido a la desconexión ferroviaria. Salado exige un plan para reforzar el transporte con la provincia, e incide que "la accesibilidad influye tanto en la actividad de nuestras empresas, como en la imagen del destino". Aunque las operadoras como Iryo y Renfe vuelven a reanudar el tránsito entre la capital y Sevilla, Cádiz, Granada y Almería, lo cierto es que Málaga se queda sin traslado directo a Madrid de momento. Adif ha informado de que la ruta habitual requiere un trasbordo por carretera desde la estación de Antequera.

Los pasajeros de BlaBlaCar se disparan un 410%

Mientras que el sector del taxi se ha visto afectado por la notable falta de viajeros, las empresas de alquiler de coches o las start-ups como BlaBlaCar han experimentado un espectacular repunte de la demanda. Fuentes de BlaBlaCar, una compañía que ofrece servicios de coche compartido, han explicado que desde el accidente de Adamuz (Córdoba), la actividad entre Madrid y Andalucía ha repuntado a triple dígito: un sorprendente 410%. Los viajes entre Madrid y Málaga han aumentado con mayor fuerza desde la fecha del siniestro, siendo un 30% más con respecto a las mismas fechas del año anterior, y con un precio medio de 32 euros para recorrer los 538 kilómetros entre ambas ciudades. Fuentes de la compañía han explicado que parte del repunte se debe a que "ha habido un poco de miedo por parte de los viajeros de retomar el tren desde las incidencias", además del competitivo precio que ofrecen.

El precio para alquilar un coche, en cambio, es menos asequible para los viajeros y se debe al fuerte repunte de la demanda por la deconexión ferroviarai. En Málaga, las búsquedas para alquilar un coche se dispararon un sorprendente 50% tras el siniestro, según datos de Google Trends. El término concreto que repuntó en las semanas posteriores al accidente fue "alquiler coche 7 plazas Madrid", que se incrementó un 40%, máximos de los últimos tres meses.

Noticias relacionadas

En la sucursal de Europcar, ubicada en la planta baja de la estación de Atocha, alquilar una Dacia Sandero para viajar de Madrid a Málaga puede llegar a rondar los 450 euros para dos jornadas si el conductor decide dejar el vehículo en Málaga, un precio que la propia compañía reconoce que está por encima de lo habitual. En el caso de que el pasajero desee devolver el vehículo a Madrid, la tarifa ronda los 314 euros, ya que esta modalidad no obliga a la compañía a reequilibrar su flota. Otras firmas de rent-a-car disponen de menor inventario tras el auge de demanda: en Hertz, los únicos vehículos disponibles para alquilar este lunes desde Atocha fueron furgonetas o camiones de Renault Master o Volkswagen Crafter.