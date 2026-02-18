El Atlético de Madrid se agarrota en Brujas y se jugará la clasificación en el Metropolitano

Hace poco menos de una semana, el Atlético de Madrid vivió una de sus noches más reconfortantes de la historia reciente tras golear al FC Barcelona. Lo que debía haber espoleado al conjunto de Simeone, por el contexto y el rival, no ha terminado siendo tal. Una derrota preocupante a su paso por Butarque y un empate ante el Brujas, cuando todo hacía indicar que la eliminatoria podía quedar resuelta en esta primera entrega.

Hasta en tres ocasiones se puso por delante el Atlético, para ver como en los compases finales el conjunto belga volvía a demostrar el carácter aguerrido y peleón que lo caracteriza. Lo que pudo ser y no fue. Los de Simeone se encomendarán al Metropolitano por enésima vez para conseguir la clasificación a octavos.

Julián adelanta al Atlético desde los once metros

Afrontaba el Atlético de Madrid este encuentro de ida de playoff de la Champions después de sufrir un severo correctivo a domicilio frente al Rayo Vallecano. No se podrían permitir los de Simeone un partido similar al vivido en Butarque el pasado fin de semana. Es por ello que el técnico argentino acudió a sus mejores bazas para intentar encarrilar la eliminatoria. Julián y Griezmann abandonaron la zona central de la delantera para incrustarse en la medular rojiblanca y facilitar así la salida de balón de los atléticos. Eran Giuliano y Lookman los encargados de ocupar las posiciones más adelantadas en su intento de sorprender a la defensa del Brujas.

Tradó el equipo belga en conectarse al partido, algo impropio, por otra parte, para una eliminatoria de esta dimensión. Prueba de ello es el regalo que concedieron al Atlético cuando tan solo se habían disputado cinco minutos sobre el césped del Jan Breydel Stadium. Fue Seys quien, en un salto impreciso, golpeó la pelota con el brazo en el interior de su propia área.

En un primer momento, el colegiado no señaló penalti, pero la llamada al visionado desde el área técnico le hizo cambiar de opinión y sancionar la acción con la pena máxima. Julián transformó la primera oportunidad de los rojiblancos por medio de un disparo potente al palo izquierdo de la portería que defendía Mignolet. ‘La Araña’ volvió a reencontrarse con el gol, como ya hiciera la pasada semana ante el Barcelona, para enmendar una sequía especialmente negativa.

Tras un inicio condicionado por el tanto tempranero del argentino, el Brujas compareció por primera vez en el encuentro. Los belgas se adueñaron de la pelota y, por momentos, sometieron al conjunto español. La primera ocasión de los locales llegó en el minuto 18 tras un disparo de Nicolò Tresoldi, uno de los más participativos en el equipo de Leko. El Atlético aguantó el chaparrón en el sentido literal, por la gélida noche de invierno que sacudió a la ciudad belga, y en el figurado, tras el paso adelante del equipo del conjunto local.

La resistencia rojiblanca tuvo sus frutos y el Atlético de Madrid amplió su ventaja en el marcador en una acción de córner. Julián situó la pelota en el primer palo, Griezmann peinó el servicio y habilitó a un Ademola Lookman que esperaba sobre la línea de gol con la escopeta cargada. Un tanto para rebajar el ambiente en la grada y afrontar los segundos 45 minutos con la posibilidad de sentenciar la eliminatoria.

Reacción belga para empatar la eliminatoria

Se la devolvió el Brujas en el arranque del segundo acto. También en una pelota parada, el conjunto belga logró recortar distancias. Oblak salvó de forma milagrosa el primer remate a bocajarro de Tresoldi, pero nada pudo hacer con el segundo intento de Onyedika. El futbolista nigeriano, tras una larga revisión de VAR, reconectó de nuevo al partido al graderío belga y evaporó de un plumazo el efecto balsámico que había causado el gol de su compatriota minutos atrás.

Golpeó por partida doble el Brujas. En apenas 15 minutos de segunda mitad, los locales consiguieron la igualada ante el desconcierto de Simeone desde el banquillo. Una triangulación por el costado izquierdo permitió a Diakhon asistir a Tresoldi, que ya había merodeado anteriormente con el gol, para empatar el encuentro con un remate de puro delantero al primer palo. Simeone movió ficha y dio entrada a Baena y Sorltoh, que dispuso de un testarazo para adelantar de nuevo al Atlético, pero el travesaño lo impidió.

Cuando peor lo pasaba el Atlético, la perseverancia de Llorente le llevó a realizar una de sus incursiones habituales cuando ocupa la posición de lateral. El español centró una pelota peligrosa para que Ordóñez se introdujera el tanto en propia puerta. La ventaja volvió al lado de los atléticos, pero no por mucho tiempo en un final de locura.

Tzolis encontró una autovía por el costado derecho del Atlético y, por medio de un disparo cruzado, consiguió la igualada definitiva. Terminó el encuentro con sensación agridulce en el bando rojiblanco. Pese a conseguir un resultado positivo, el equipo de Simeone desaprovechó una magnífica oportunidad para encarrilar la eliminatoria. Habrá que encomendarse al Metropolitano.