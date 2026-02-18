El buen tiempo se instala en Madrid, pero bajan las temperaturas: esta es la previsión de la Aemet para el jueves

Contra todo pronóstico, ha sido bautizada una nueva borrasca de gran impacto. Se llama Pedro y, lo bueno, es que no parece afectar a la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para la jornada de jueves 19 de febrero un día soleado, pero con bajada de temperaturas.

Adiós a las precipitaciones

La Aemet pronostica para la capital una jornada soleada en la que brillará el sol a lo largo de todo el día. El viento se hará notar de flojo a moderado y disminuirá su intensidad al final del día.

La predicción para la montaña es de cielo nuboso o muy nuboso, con nubes bajas que podrán reducir localmente la visibilidad, tendiendo a despejar al final del día. No se descarta la posibilidad de precipitaciones débiles de madrugada y primeras horas de la mañana. Por otro lado, la cota de nieve irá bajando de 1200 a unos 800 metros al final del día.

Las temperaturas descienden

Aunque el sol vaya a estar presente a lo largo de la jornada, las temperaturas mínimas van a descender tres grados respecto al día anterior. Los termómetros en la capital oscilarán entre los 11 grados de temperatura máxima y los 4 de temperatura mínima.

En la sierra, las temperaturas también presentarán un descenso. En Somosierra, los grados bajan hasta los 2 de máxima y -2 de mínima. En Guadarrama, las temperaturas máximas serán de 7 grados y las mínimas, de 2.

¿Cuándo ascenderán las temperaturas?

De acuerdo con la Aemet, el sol ha llegado para quedarse, pero las temperaturas irán variando a lo largo de las jornadas. A partir de mañana, las máximas tenderán a ascender, mientras que las mínimas bajarán hasta los 1 grados y, a partir de ahí, incrementarán gasta los 5 durante el día de domingo, 22 de febrero.