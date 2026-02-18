Fundación Casa de México España junto al Museo del Prado de Madrid anuncian un programa de tres becas: el plazo para solicitarlas finaliza en marzo

El Programa de Becas Fundación Casa de México en España llega de la mano de la Fundación Casa de México en España, con el propósito de fortalecer las relaciones entre estos dos países. La modalidad es el 'Desarrollo del Talento' dirigido a la formación de estudiantes graduados especializados en el ámbito cultural.

La Fundación Casa de México España convoca tres becas de formación y especialización en el Museo del Prado con motivo de la firma del convenio entre ambas instituciones. La convocatoria ya está abierta y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de marzo de 2026 de forma online.

Perfil del becario

Se buscan perfiles con experiencia profesional comprobada que deseen impulsar su desarrollo profesional y mejorar sus competencias en instituciones culturales españolas. En concreto, se centran en las siguientes especialidades: Restauración de Pintura, Educación y Comunicación Digital.

Para la concesión de las tres becas, la Fundación Casa de México aportará los pagos de 1.500 euros mensuales durante 9 meses y los gastos de un seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil que cubran a los beneficiarios durante su estancia.

Requisitos, condiciones y solicitud

Los requisitos generales para registrarse en el Programa de Becas de Fundación Casa de México son los siguientes:

Estar en posesión de la titulación académica de Grado o equivalente, exigida para cada modalidad de beca.

de Grado o equivalente, exigida para cada modalidad de beca. No superar la edad de 35 años a fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes.

a fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes. Cumplir con el resto de los requisitos específicos solicitados para cada modalidad de beca.

para cada modalidad de beca. Demostrar un mínimo de cinco años de experiencia laboral específica para cada modalidad de beca, de los cuales al menos tres deben ser en museos o instituciones culturales.

para cada modalidad de beca, de los cuales al menos tres deben ser en Disponer de una dirección de correo electrónico permanente, personal e intransferible a efecto de comunicaciones.

Los requisitos de la solicitud deberán ir acompañados de la siguiente documentación en formato digital:

Pasaporte en vigor.

en vigor. Certificación académica oficial de Grado o equivalente, exigida para cada modalidad señalada en la base IV.

o equivalente, exigida para cada modalidad señalada en la base IV. Currículum vitae.

Dos cartas de recomendación avalando al solicitante para esta beca específicamente.

avalando al solicitante para esta beca específicamente. Carta del solicitante en la que exponga los motivos y resultados que espera de la beca.

que espera de la beca. Declaración responsable del solicitante sobre la veracidad de los datos aportados.

El registro ya se puede hacer de forma online y el procedimiento lo llevará a cabo un Comité de Selección con base en la formación, experiencia profesional, carta de motivación, cartas de recomendación y la entrevista, en caso de ser solicitada.

Otras becas culturales en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid también ha anunciado cinco nuevas becas de investigación con el objetivo de impulsar esta práctica en materia de museos y fondos documentales de las instituciones municipales. Durante cuadro meses y con una dotación de 30.000 euros divididos en becas de 6.000 euros cada una, las líneas de estudio abarcarán ámbitos como la paleontología, los archivos históricos, la comunicación museística o la divulgación científica.

Noticias relacionadas

El trámite estará abierto hasta el próximo 23 de febrero de forma online o presencial en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, en la calle Conde Duque 9-11, 28015 Madrid.