Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: "Viajarás con seguridad"

No es un secreto. En el transporte público, los trayectos diarios se comparten con cientos de personas y, por ende, cada pequeño gesto cuenta. Además de la frecuencia de los trenes o la puntualidad, la convivencia dentro de las estaciones y los vagones depende en gran medida de que se respeten unas normas básicas de uso. Con esa idea, Metro de Madrid ha vuelto a recordar a sus usuarios algunas pautas para viajar de forma más cómoda y ordenada.

En los últimos días, la compañía ha intensificado sus mensajes con recordatorios destinados a mejorar la convivencia en la red. En concreto, el suburbano ha difundido una recomendación que, aunque parezca de sentido común, no siempre se cumple. Lo ha hecho a través de su cuenta en X, animando a los usuarios a utilizar correctamente los elementos del transporte público.

Una campaña que busca reforzar el respeto entre viajeros

En vez de poner todo el peso del cuerpo en la barra, el suburbano recomienda sujetarla con una mano para viajar con seguridad, dejando además espacio para que otras personas puedan utilizarlas.

El mensaje apela directamente al civismo y se enmarca en una campaña iniciada el año pasado, que tiene como objetivo de reforzar el respeto entre viajeros. Desde entonces, en las pantallas de Metro de Madrid aparecen indicaciones sobre cómo moverse por el vagón y el andén. Entre ellas, dejar salir antes de entrar, hablar en voz baja por teléfono, usar auriculares para la música o bajar la mochila cuando hay mucha gente.

Dentro de la estrategia, también se mejoró la identificación de los asientos reservados con plazas marcadas en color verde, pensadas para personas con movilidad reducida, mayores y embarazadas. Hasta entonces, se señalaban sobre todo con pegatinas azules en las ventanillas.

Puertas automatizadas

En paralelo, la modernización de la infraestructura también avanza. Desde finales de mes pueden verse los primeros módulos de puertas de andén vinculadas a la futura línea automática, comenzando por Legazpi y con extensión gradual al resto de la Línea 6. El despliegue completo se alargará hasta 2027, coincidiendo con la llegada de nuevos trenes.

Según la información difundida por la Comunidad de Madrid, las unidades se trasladarán en tren desde la zona de Arganzuela-Planetario a las 28 estaciones de la línea circular y, tras finalizar la instalación en Legazpi, se prevé un ritmo aproximado de un mes por estación. Durante los trabajos, se mantendrá la señalización para advertir de las obras y recordar la distancia de seguridad en los andenes.