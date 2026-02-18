Un Atlético obligado a ser el de las grandes noches reta al Brujas por un puesto en octavos de la Champions

Capaz de enlazar picos de gran fútbol con desplomes sin casi explicación, el Atlético de Madrid necesita encontra este miércoles su versión más fiable, la de las grandes noches, en la Liga de Campeones. Le espera el Brujas, un rival joven y veloz que obliga a máxima atención. Y lo hace en un escenario históricamente incómodo: el equipo de Diego Pablo Simeone aún no ha conseguido ganar allí.

La revolución en Butarque, donde el Atlético cayó con estrépito por 3-0 ante el Rayo Vallecano —su séptima derrota fuera de casa y la novena del curso sumando todas las competiciones—, sirvió para dar aire a casi todos los que deben ser titulares en el Jan Breydel

"Los futbolistas siempre salen con motivación, pero a veces las cosas salen mejor que otras. Otras no lo tienen. En varias Ligas sucede. En estos cuatro partidos nos pasaron cosas buenas y no buenas", defendió en la previa Simeone, que tras las rotaciones del domingo volverá el once más reconocible. A excepción de Jan Oblak y, quizá, Matteo Ruggeri y Nahuel Molina, la mayoría de piezas importantes no arrancaron el último encuentro liguero.

Ni Julián Álvarez, ni Ademola Lookman, ni Marcos Llorente (a los que Simeone dio entrada con el partido avanzado), ni Marc Pubill, David Hancko, Giuliano Simeone, Koke ni Antoine Griezmann, que directamente no participaron. Todos sí estuvieron frente al Barcelona, y muchos podrían repetir ahora, aunque el técnico mantiene opciones en la recámara: Álex Baena, por ejemplo, ha sido suplente en dos de los tres últimos choques. También aparece la alternativa de Alexander Sorloth, aunque la llegada de Lookman le ha restado protagonismo, o la de José María Giménez si Hancko se desplaza al lateral izquierdo, en dos movimientos que, hoy por hoy, parecen secundarios.

Sin Barrios

En el centro del campo, la ausencia de Pablo Barrios sigue condicionando. Hasta ahora, la respuesta más consistente ha sido Marcos Llorente, con un rol distinto, pero de enorme rendimiento ante el Barcelona. Hay más variantes, como Johnny Cardoso, todavía por debajo de lo esperado. A las bajas de Barrios se suma la de Nico González, lesionado muscularmente ante el Rayo y con un periodo de baja estimado en unas tres semanas.

Diego Pablo Simeone. / Mariscal / EFE

El desgaste es otro factor en este punto de la temporada, y la eliminatoria llega con cierta inquietud. El Atlético se vio obligado a pasar por esta ronda tras empatar con el Galatasaray en Turquía (1-1) y perder contra el Bodo/Glimt (1-2), resultados que lo apartaron del ‘top 8’ y alimentaron la sensación de fragilidad europea, lejos de la solidez que marcó los primeros años de la etapa Simeone.

En esta Champions ha ganado cuatro de sus ocho partidos, pero solo uno fuera del Metropolitano. Y, aunque el 0-5 al Betis en Copa del Rey fue un golpe de autoridad, la tendencia general lejos de casa invita a la cautela: en 20 salidas entre todas las competiciones, el Atlético ha vencido siete (tres de doce en LaLiga, tres de tres en Copa y una de cuatro en Champions), además de la derrota de la Supercopa ante el Real Madrid en Arabia Saudí.

Nunca le ha ganado

La vuelta será el próximo martes en Madrid, una baza que solo cobra valor si la ida deja un marcador favorable. La presión, en cualquier caso, recae sobre el Atlético: quedarse en el camino sería un golpe para el club y su afición. En el horizonte, además, esperan Liverpool o Tottenham en la siguiente ronda. Mientras LaLiga ya se reduce al objetivo de entrar en Champions —con el título prácticamente descartado y el liderato del Real Madrid a 15 puntos—, el equipo busca en Europa un impulso que compense la frustración doméstica, a la vez que mantiene la ilusión de la Copa del Rey, pendiente del desenlace en el Camp Nou.

En Brujas, donde el Atlético no ha logrado ganar en ninguno de sus cuatro precedentes, lo aguarda un rival que mezcla ambición y prudencia. "Vamos a encontrar un rival, salvo ante el Arsenal, con resultados de local importantes ante Mónaco, Marsella, Barça... Son gente joven, con experiencia. Muy rápidos en la parte final del campo", analizó en la previa Simeone sobre un equipo que llega con el reto de mejorar su rendimiento europeo, también marcado por altibajos, y de confirmar el impulso que le permitió meterse entre los 24 primeros.

Noticias relacionadas

Su fase de liguilla fue tan cambiante como intensa: arrancó con un 4-1 convincente al Mónaco y luego firmó un 3-3 vibrante ante el Barcelona. Pero también sufrió golpes duros, como el 0-3 en casa contra el Arsenal o el 4-0 en Múnich frente al Bayern, resultados que le cerraron el pase directo a octavos y lo enviaron al ‘play-off’. En el tramo final, sin embargo, sí encontró continuidad: dos goleadas —4-1 al Kairat Almaty a domicilio y 3-0 al Olympique de Marsella en la última jornada— le aseguraron el billete a dieciseisavos y el decimonoveno puesto.