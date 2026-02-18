Estrangulan a una mujer en Madrid en lo que apunta al primer asesinato machista del año

En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer de 36 años ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en el interior de una vivienda de la calle López de Hoyos, en el distrito de Hortaleza

Según han informado fuentes de la investigación, un hombre de 33 años ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo custodia mientras se desarrollan las primeras pesquisas para esclarecer los hechos.

El arrestado tendría una orden de alejamiento en vigor por malos tratos sobre su expareja, ta y como han confirmado fuentes de la investigación, y se ha entregado voluntariamente a una patrulla que se encontraba en las inmediaciones de la comisaría de Tetuán.

Inmediatamente se ha mandado a un operativo al domicilio, donde los agentes han hallado a la mujer sin vida sobre una cama y con evidentes signos de violencia. El Grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso de violencia de género del año en la región tras sumar cuatro en 2025.