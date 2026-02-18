¿Buscas un área canina cerca de casa? Esta nueva herramienta del Ayuntamiento de Madrid te ayudará a localizarlas

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado una nueva herramienta para localizar las zonas caninas de una forma más fácil: un mapa de Geoportal en el que puedes ver dónde se encuentran las áreas caninas más cercanas a tu casa, qué tamaño tiene cada una y si disponen de juegos y equipamientos.

Así es el nuevo Geoportal

Su acceso está disponible a tan solo un 'clic' en la web de Geoportal del Ayuntamiento de Madrid, disponible para todo el mundo. Al acceder se visualiza un mapa de los distritos de Madrid que incluye desde Fuencarral-El Pardo hasta Villaverde, de norte a sur, y en cada lugar se indican los parques disponibles, indicados a través de un punto mostaza.

Al ampliar el mapa se ofrece información detallada de cada distrito. Por ejemplo, en Chamberí se indican cinco parques caninos de los 114 que hay en Madrid. Al clicar sobre el punto mostaza, se detalla la información del área canina como su identificador, su estado, la fecha de instalación y la ubicación concreta. De esta forma, se facilita la información sobre las áreas caninas disponibles.

Áreas caninas – Madrid

Por un Madrid seguro y adaptado

El Ayuntamiento ha invertido más de cuatro millones de euros en la creación y mejora de un centenar de áreas caninas en los 21 distritos desde 2019 y tienen en marcha un proyecto para ejecutar otras 38 áreas caninas en 2026. Estas áreas, junto con las 22 que se encuentran realizadas o en fase de ejecución, llevan al total de 60 contempladas en el plan integral de mejora de áreas caninas.

Durante el actual mandato, se han destinado cerca de 720.000 euros a 18 zonas para perros, cuatro de ellas han sido remodelaciones de espacios existentes y está previsto que para 2027 la ciudad cuente con 237 espacios para perros. Por el momento son 114 los que se contabilizan.